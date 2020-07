Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana…

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne pljuskovi i gmljavina se očekuju u centralnoj, istočnoj i sjevernoj Bosni. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 36 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su moguće obilnije padavine praćene gradom i jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 25 do 32, na jugu do 35 stupnjeva,piše Slobodnabosna

U subotu u Bosni umjereno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što može uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 22 do 27, na jugu do 31 stupanj.

Facebook komentari