Pehar: U FBiH prvi put više oporavljenih nego oboljelih od COVID-19

Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i član Federalnog štaba civilne zaštite danas je kazao da je u ovom bh. entitetu nekoliko dobrih vijesti, a jedna od njih je da je po prvi put u posljednja dva mjeseca zabilježen veći broj oporavljenih od COVID-19, nego aktivnih slučajeva, prenosi Anadolu Agency (AA).

Druga vijest, koja je također, jako dobra je da u posljednja 24 sata u Federaciji BiH nije registrovan niti jedan novi slučaje zaraze koronavirusom.

“Prvi put u zadnjih par mjeseci možemo istači da imamo veći broj oporavljenih od COVID-19 nego broj aktivnih slučajeva. Što znači da je sa današnjim danom broj oporavljenih osoba od COVID-19 461, dok je broj aktivnih slučajeva 444. Dvije županije tuzlanska i posavska nemaju aktivnih slučajeva. Uspjeli su sanirati sva žarišta i oporaviti sve koji su bili oboljeli“, rekao je Pehar i dodao:

“Što se tiče pokazatelja za zadnji dan možemo reći da je u FBiH testirano 344 uzorka, s tim da nijedan od njih nije bio pozitivan na COVID-19. Do sada je u FBiH testirano ukupno 19.377 uzoraka, a COVID-19 je potvrđen kod 938 osoba. Što se tiče zdravstvenog stanja naših pacijenata na bolničkom liječenju imamo 37 oboljelih, dvoje od njih ima težu kliničku sliku te se nalazi na respiratoru.“

Pehar je još istakao da se u FBiH u posljednja 24 sata oporavilo 35 pacijenata, ali i da nekoliko dana nema smrtnih slučajeva.

“Možemo reći da je epidemiološka situacija u FBiH unutar očekivanja koja smo kreirali kroz naš krizni plan i odgovor“, naglasio je Pehar.

Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje kazao da ih rezutlate koji su ostvareni čine zadovoljnim, ali ujedno i opreznim.

“Krenuli smo u liberalizaciju mjera. Moraćemo vidjeti kroz naredni period kako se to odražava na broj novih pozitivnih slučajeva. Ono što je sigurno, ponavljam, epidemije nije gotova i sigurno je da će i dalje biti obolijevanja. Međutim, to će biti nadamo se kontrolisano, a to zavisi prije svega od svih nas koliko poštujemo mjere. Tri mjere stalno ponavljamo, dakle mjere socijalne distance, nošenja rukavica i maski i pranja ruku. To je jako bitno i nadamo se da ćemo svi, praktično novim načinom života, doprinijeti da ne idemo u bilo kakve negativne scenarije“, rekao je Čerkez.

Istakao je da su pravili određene analize koje govore da se BiH u poređenju sa evropskim i zemljama regiona veoma dobro drži kada je riječ o broju zaraženih i preminulih tokom pandemije koronavirusa.

“Broj pozitivnih na milion stanovnika, BiH je tu praktično odmah iza Crne Gore. Imamo 56,0, dok Crna Gora ima 51,3 pozitivnih na milion stanovnika. Kada gledamo broj umrlih BiH ima 2,26 smrtnost, s tim da je u FBiH smrtnost na milion 1,51, dok je u Republici Srpskoj 3,57. To je u prosjeku 2,26, pa se nalazimo odmah iza Srbije, Crne Gore i Slovenije. Kada poredimo s evropskim zemljama moram reći da smo daleko, daleko ispred“, navodi Čerkez.

On je najavio da će se u narednom periodu razmatrati mogućnosti za dodatne ublažavanje restriktivnih mjera.

“Već ove nedjelje razmatramo određene mjere. Naravno, vrlo brzo očekujemo da počne raditi i gradski prevoz, očekujemo i vrtiće. S obzirom da se život vraća ljudi imaju potrebe da svoju djecu ostave. Naravno, biće propisana određena pravila od Zavoda za javno zdravlje. Važno je da se pridržavamo. Molim svo stanovništvo da ne dozvolimo da manjina, koja ne provodi mjere, ugrozi sve nas druge. Ukoliko se mjera budemo pridržavali imaćemo dinamiku koju očekujemo, što znači vraćanje u velikoj mjeri normalnom životu već do konca mjeseca maja, tako da bi u juni ušli malo rasterećeniji, ali vrlo oprezni, možda oprezniji nego ranije“, naglasio je Čerkez,piše AA

Uputio je posebnu molbu poslodavcima da poštuju mjere i da u radnje ne puštaju ljude koji ne nose zaštitu, jer su i oni za to odgovorni. Dodao je i da su prvomajski praznici protekli dobro te da ne očekuju veće posljedice i povećan trend broja zaraženih.

