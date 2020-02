Stanje na putevima

Niske temperature u jutarnjim satima pogoduju formiranju poledice, posebno u planinskim predjelima, kao i na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima. Upozoravamo i na učestale odrone zemlje ili kamenja i podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na planinskom prevoju Borova Glava na dionici Šuica-Livno upozoravamo na učestale izlaske divljih konja na kolovoz, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka zbog sanacionih radova od 07 do 16 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog izvođenja neophodnih radova kod mjesta Potoci na magistralnom putu Jablanica-Mostar od 08 do 16 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja,piše Avaz

