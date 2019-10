Misterioznost koja zbunjuje: Ova 4 horoskopska znaka imaju dva lica i najteže ih je pročitati!

Neki ljudi zbog svoje prirode karaktera deluju zbunjujuće i koliko god pokušavali da shvatimo šta razmišljaju, nikako nam ne polazi za rukom.

Astrolog specijalizovan za ljudske odnose, Dženifer Lakšmi Dove otkriva razloge zašto je neke ljude teško pročitati. Ona ističe da ako uzmete u obzir astrologiju, to može biti povezano sa primarnom energijom svakog znaka, a to određuje da li su vatra, vazduh, zemlja ili voda.

“Pored toga, u astrologiji postoje tri načina koja opisuju interakciju svakog znaka sa okolinom. ‘Kardinalni’ su Ovan, Vaga, Rak i Jarac, ‘ustaljeni’ su Bik, Lav, Škorpija i Vodolija, a ‘promenjivi’ su Blizanci, Devica, Strelac, i Ribe.

Bik

Tvrdoglavost je poznata osobina Bikova.

“Ono što vam govore možda nije ono što misle i dugo će vam biti potrebno da to otkrijete jer kod Bikova sve ide znatno sporo. Ako imaju nešto na umu, verovatno to neće odmah da otkriju, već će u svojoj samoći malo razmisliti o svemu”, kaže astrolog.

Iako Bikovima vlada Venera, planeta ljubavi, oni su skloni uskraćivanju ljubavi prema svom partneru.

Nežnog su srca, ali to znaju da prikrivaju tako da se malo razmeću hrabrošću. Zbog toga ih je ponekad teško pročitati i znati šta misle i žele.

Astrolog navodi da osobe koje žive s Bikovima treba da im postavljaju jednostavna pitanja – kako bi ih podstakli na otvaranje i izražavanje osećanja.

Moguće je da neće želeti da pričaju o nečemu sami od sebe, ali kada dobiju podsticaj, znaju da se otvore.Lav

Osobe rođene u znaku Lava su verovatno najteže za “čitanje”.

Njima vlada Sunce, imaju reputaciju i vrlo su ekstrovertni, uvek spremni na zabavu. Lako se snalaze na plesnom podijumu ili pozornici, i pažnju rado privlače na sebe.

Međutim, kada se reflektori ugase, često su pomalo sramežljivi i skloni povlačenju u sebe. U javnosti blistaju, ali potom im je potrebna iznenađujuća količina vremena za oporavak.

“Moguće je da će želeti da imaju deo dana samo za sebe, vreme kada ih niko neće uznemiravati. Ovakvo ponašanje može da deluje zbunjujuće za čitanje čoveka, jer često imaju dve vrlo različite ličnosti” objašnjava astrolog.

Savetuje da ne ne svrstavate sve Lavove u isti koš jer, iako su ponekad odvažni i energični, to ne znači da ne mogu biti i tihi, te pomalo hladn Škorpija

“Puni su misterije, imaju reputaciju kao emocionalno duboki ljudi, i to je istina. Ali, istina je i da im ne možete nešto nametati jer kada oni nešto ne žele da urade, neće to uraditi nikada, bez obzira na pritiske, i lako je moguće da to više neće ni spominjati.

Oni imaju snažne osećanja, ali ih drže u sebi. Emocionalno su inteligentni, ali u isto vreme su vrlo neodlučni kada nekome treba da se otvore. Razmisliće dobro pre nego što naprave korak.

Zbunjujuće je i teško pročitati nekoga ko s jedne strane zna biti toliko predivno dubok, a s druge može biti vrlo zatvoren i udaljen. Ovom znaku je odanost izuzetno važna i neprestano čita ljude oko sebe ne bi li uočio znakove izdaje”, kaže astrolog,piše Stil

Da bi se otvorili, Škorpije se najpre moraju osećati sigurno uz nekoga, moraju mu verovati i tek tada će podeliti ono što im se mota po glavi.

Vodolija

Ljudima rođenima u ovom znaku vlada Uran, što znači da su razigrani i zabavni. Ali, s druge strane, vole da analiziraju stvari do iscrpljenosti, a sve iz želje da naprave nešto što je bolje moguće.

Skloni su da se bore sami sa sobom da nekoga puste u svoj ljubavni život, umesto da se prepuste – često će se radije usredsrediti na svoj svet.

“Oni su ekscentrični i introvertni što ih čini pomalo tajanstvenima i težima za pročitati. Takođe, Vodolije stalno zahtevaju promenu, te konstantnu stimulaciju i znaju da se bune protiv rutine. Ako nešto ne ide kako su zamislili, skloni su da se udalje u tišinii, objašnjava astrolog.

To su ljudi kojima treba dati prostora. Vole da pokazuju ljubav i privrženost dragim ljudima u svom životu, ali to mora biti izbalansirano sa vremenom koje im je potrebno za samovanje. prenosi Bustle.

