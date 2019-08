Čović: TVHB nije u krizi, u Mostaru uskoro izbori

Loading..

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa Televizijom Herceg-Bosna te koliko je održiv taj projekat je rekao kako je potpuno održiv te da nema finansijskih problema.

– TVHB je u eksperimentalnom emitiranju a s obzirom da su vlasnici projekta isključivo Općine

županije sa hrvatskom većinom, svi su preuzeli jasne obaveze. Na prvi mah je trebalo preuzeti jako

puno obveza od onih kuća koje su se uvezale u TVHB pa je to značilo jednu posebnu finansijsku

izloženost, ali što se tiče ove i iduće godine koliko će trajati čitav eksperimentalni dio je finansijski

potpuno zaokružen. Na ovoj ključnoj razini je to završeno, komentarisao je Čović.

Govorio je i o stanju u Mostaru te u vezi sa njegovom najavom da će u tome gradu biti izbora.

– Mostar je tema desetak godina i sve što radimo je da se promijeni izborni zakon do kraja godine i da

riješimo pitanje Predsjedništva i Doma naroda i Grada Mostara i naravno i drugih tehničkih pitanja.

Mostar je grad koji je pun iskušenja kao i svaka druga sredina, samo je možda malo više pažnje ovdje.

Kao i većina žitelja imam bezbroj primjedbi koje bi trebali malo jačim angažiranjem rješavati. Uvjeren

sam da će izbori biti, što znači biće to jedna zanimljiva utakmica u kojoj ćete imati jako puno

komunikacijskog spinovanja da bi se zauzele što bolje pozicije, jer znate kakva je dinamika odnosa

između dva naroda, iako su ovdje tri naroda, pa ćemo morati to sve zbrojiti i između politika koju

dogovaraju izmjenu izbornog zakona, primarno mislim na HDZ. Ja ću to proširiti na HND i na SDA sa

partnerima koji imaju oko sebe. Uvjeren sam da Mostar ne smije biti nikakav izuzetak, da mora biti

dio zakonskih rješenja koji pokrivaju svaku drugu općinu, svaki drugi grad u BiH, bez dodatnih

uvjetovanja, istakao je predsjednik HDZ-a BiH.

