Gdje u Evropi ljudi najviše koriste vještačku inteligenciju?

Od pokretanja OpenAI-jevog ChatGPT-a 2022. godine, više od 1,2 milijarde ljudi širom svijeta koristilo je AI alate, navodi Microsoft.

To je brži tempo usvajanja nego kod drugih tehnologija, uključujući internet, lične računare i pametne telefone.

U Evropskoj uniji, prednjače najbogatije države.

Irska vodi sa 41,7% ljudi koji redovno koriste AI u svakodnevnom životu ili na poslu.

Slijede Francuska sa 40,9% i Španija sa 39,7%.

Na suprotnom kraju su Rumunija (15,3%) i Grčka (17,7%), gdje je upotreba AI najmanje zastupljena.

Van EU, Norveška i Velika Britanija takođe imaju visoku stopu korišćenja: 45,3% Norvežana i 36,4% Britanaca.

Microsoft ističe da je usvajanje AI globalno usko povezano sa ekonomskom snagom zemlje u Globalnom sjeveru stopa je oko 23%, dok je u Globalnom jugu 13%.

Brže usvajanje AI zapaženo je i u zemljama sa razvijenom električnom, komunikacionom i računarskom infrastrukturom.

Dok gotovo četiri milijarde ljudi živi u regionima gdje su ti faktori ograničeni,pišu Vijesti

Razlike se, osim pristupa alatima, ogledaju i u obrazovanju, infrastrukturi i jezičkim barijerama.

Nvidia i druge tehnološke kompanije ukazuju da će fizička AI, poput robota i autonomnih vozila, biti sljedeća faza primjene, dok EU nastoji da razvije infrastrukturu i fabrike AI kako bi pratila SAD i Kinu u globalnoj trci za vještačkom inteligencijom.

Ukratko, Evropa koristi AI intenzivno, ali raspodjela zavisi od ekonomskog razvoja, infrastrukture i dostupnosti resursa, dok zemlje sa slabijom podrškom i infrastrukturom kasne u usvajanju ove tehnologije, prenosi PC Press.

