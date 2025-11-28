Čeka se produženje pritvora za policajce: Niko ne zna gdje se nalaze djevojčice koje su podvodili!?

Kantonalni sud bi danas trebao obznaniti odluku da je na prijedlog Tužilaštva Tuzlanskog kantona produžen pritvor za još dva mjeseca Besimu Kopiću, Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću, Dževadu Požegiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću, osumnjičenima za podvođenje maloljetnica, štićenica Doma za nezbrinutu djecu Tuzla.

Kako je objavio portal „Avaza“ jučer, ročište je održano u jutarnjim satima. Podsjećanja radi, u akciji koju je ranije sproveo MUP Tuzlanskog kantona uhapšeni su inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Kopić, načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice Miralem Halilović, policajci Dževad Požegić i Jasmin Modrić iz PU Živinice. Zijad Jagodić je profesor, a Sulejman Šehić koristio je usluge od maloljetnica, te je čak djevojčicama rekao kako voli mlađe curice. Poveznica između Nedima Avdića i djevojčica bio je upravo Sulejman,piše Avaz

Konfuzno saopćenje

I dok javnost s velikom pozornošću prati ovaj slučaj koji je uzdrmao region, nema informacija gdje se dvije maloljetne djevojčice trenutno nalaze i da li su pod nadzorom ustanova za socijalni rad. Reporteri „Dnevnog avaza“ jučer su u više navrata pokušavali stupiti s rukovodiocima Doma za nezbrinutu djecu Tuzla, međutim, na brojne telefonske pozive niko nije odgovarao.

Direktorica Amila Šećerbegović niti jednom nije medijski istupila otkako je obznanjeno da su maloljetnice bile štićenice ustanove na čijem je čelu. Osim konfuznog saopćenja koje je izdato od ustanove, nije bilo drugih reakcija.

– Prihvatilište za tu djecu predstavlja sigurnu kuću nakon pretrpljenih trauma. Prihvatilište djeluje od 2015. godine i bilo je sigurno utočište za preko 200 djece. Ovdje je važno napomenuti, u kontekstu nedavnih dešavanja, da djeca u Prihvatilište dolaze nakon što ih smjesti Centar za socijalni rad, a nakon pretrpljenih trauma, i to je u suštini jedina poveznica Doma sa navedenim slučajem – da su djevojčice bile privremeno smještene u Prihvatilište nakon što su pretrpjele traume. Zadržavanje u Prihvatilištu nije trajno rješenje, ono je hitna intervencija na potrebu djeteta za zaštitom. Djeca u Prihvatilištu borave vrlo kratak period, od 48 sati do najduže 90 dana. Nakon napuštanja Prihvatilišta dalju brigu o djeci preuzimaju centri za socijalni rad ili porodice djece – navedeno je u konfuznom saopćenju Doma za nezbrinutu djecu.

S obzirom na to da se Centar za socijalni rad također nije oglasio, pozvali smo direktoricu Lejlu Sadiković koja je bila na putu iz Sarajeva za Konjic na hitan sastanak. Iako je obećala javiti se, do zaključenja ovog izdanja „Dnevnog avaza“ Sadiković nije ispunila obećanje.

U pokušaju razgovora i jednostavnog upita, gdje se nalaze maloljetne djevojčice i pod čijim su nadzorom, Sadiković je kazala:

Šta će ispričati

– Nije nikakav problem. Nismo se oglašavali iz prostog razloga, i zbog odredbi tog zakona krivičnog i zato što su u pitanju malodobna djeca. Centri su generalno nadležni, ali ne i za sve Centar Tuzla. Dakle, mi smo nadležni za… Nas je trinaest na Kantonu. Znam da je veliki pritisak javnosti. Nismo ni za svu djecu u toj priči mi, ima i ovaj drugi centar koji je uključen. Ali, evo, kažem vam, upravo idem i na sastanak vezan za sve te neke situacije.

I dok ustanove prebacuju odgovornost s jedne na drugu, reporter „Avaza“ jučer je otišao do Doma za nezbrinutu djecu, međutim, naišao je na zatvorena vrata i niko s njim nije želio razgovarati na ovu temu.

Ono što je zastrašujuće jeste da u policijskim redovima u Tuzlanskom kantonu vlada velika panika, da li će uhapšeni i prtivoreni policajci ispričati ko je još od njihovih kolega ili šefova učestvovao u korištenju seksualnih usluga dvije maloljetnice. Također, ono što se sve glasnije govori jeste da su uključeni i pojedini lokalni političari te da bi izjave uhapšenih mogle mnoge poslati iza rešetaka.

Kakogod, ovaj slučaj je pod velikom lupom javnosti i medija i svaka nova okolnost će biti ispraćena.

Šokantna prijava oca djevojčice

Tek nakon hapšenja Besima Kopića, inspektora Policijske uprave (PU) Kalesija, pojavila se anonimna izjava oca druge maloljetnice koju je, navodno, Kopić prije nekoliko godina silova, oteo i odveo do svoje vikendice.

Strah od ove i ko zna koliko drugih informacija je sveprisutan, pa se već spominju i određene sume novca kojima bi se kupila šutnja. Da li je hapšenje prljavih policajaca i profesora samo vrh ledenog brijega, pokazat će vrijeme.

