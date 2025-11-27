Produžen pritvor Nikoli Đ. iz BiH, osumnjičenom za nesreću u kojoj je nastradala porodica

Viši sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor državljaninu Bosne i Hercegovine Nikoli Đ. (24), osumnjičenom da je 26. oktobra na Novom Beogradu pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule tri osobe, a jedna teško povrijeđena.

“Pritvor je osumnjičenom produžen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti”, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu ranije je saopštilo da se osumnjičeni na saslušanju branio ćutanjem, odnosno da je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli Đ. se na teret stavlja krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprijećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Sumnja se da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 časova, na raskrsnici Ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke “Audi A4”,pišu Nezavisne

Krećući se desnom saobraćajnom trakom Bulevara heroja sa Košara, iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obilježenog pješačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svjetlo), već je velikom, neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gdje je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

