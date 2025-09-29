Kada prelazimo na zimsko računanje vremena?

Radi se naravno o datumu kada sat pomjeramo 1 sat unaprijed ili unazad, zavisno od toga da li je riječ o ljetnom ili zimskom računanju vremena. Ova praksa se već tradicionalno primjenjuje svake zadnje nedjelje u martu za ljetno i svake zadnje nedjelje u oktobru za zimsko računanje vremena.

To znači da zimsko računanje vremena za ovu godinu počinje 26. oktobra. Ukoliko je vaš sat povezan s internetom (pametni sat, sat na mobitelu…), ta promjena će se desiti automatski u 3 ujutro.

Pomjeranje sata praktikuje se već decenijama. Na ovim prostorima započelo je u vrijeme Prvog svjetskog rata, 1916. godine u Austro-Ugarskoj, kako bi se smanjila potrošnja uglja. Ta praksa se povremeno ukidala i vraćala, a tokom 70-ih godina, zbog naftne krize, postala je standard koji se održava i danas.

Cilj je povećati količinu dnevne svjetlosti u jutarnjim satima, kako bi se maksimalno uštedjela energija – ranijim izlaskom sunca i posljedično manjom potrebom za paljenjem svjetla. Ipak, mnoga novija istraživanja pokazala su da su uštede energije minimalne,

– Koliko se energije zaista uštedi prelaskom na ljetno računanje vremena, ne može se precizno utvrditi, jer promjena dovodi do manje potrošnje u nekim područjima, a veće u drugima – objasnila je njemačka agencija za okoliš.

