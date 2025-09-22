Vijesti

Drugi dan Svjetskog prvenstva: Ismail Zulfić i Ismail Barlov u finalu

Objavljeno prije 47 minuta

Drugi dana Svjetskog seniorskog prvenstva u Singapuru u paraplivanju počeo je uspješno za reprezentativce Bosne i Hercegovine.

Ismail Zulfić i Ismail Barlov nastupili su u jutarnjim kvalifikacijama i izborili plasman u finale.

Ismail Zulfić nastupio je u disciplini 50 metara leđno sa otpjevanim vremenom 38:13 te se kvalifikovao u svoje prvo finale na Svjetskom prvenstvu.

Ismail Barlov, koji je u nedjelju prvog dana takmičenja osvojio srebrnu medalju u disciplini 50 metara prsno, jutros je nastupio u disciplini 150 metara mješovito sa otpjevanim vremenom 3:23:99. Tako je izborio novo finale kao sedmi plivač kvalifikacija,piše N1

Finalnu trku Zulfić će plivati danas u 11.41 sati, dok će Barlov nastupiti od 11.50.


