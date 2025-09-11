Predsjedništvo SDP: Hitno smijeniti kadrove SNSD-a iz vlasti

Predsjedništvo SDP-a oštro osuđuje aktivnosti institucija Republike Srpske, koje smatra neustavnim i nezakonitim, navodeći da one podrivaju ustavnopravni poredak BiH i stvaraju pravnu nesigurnost. U tom kontekstu, Predsjedništvo je pozdravilo odluke Ustavnog suda BiH i presude Suda BiH, kojima se štiti ustavnopravni poredak i interesi svih građana.

Posebno se ističe da Vlada RS-a na čelu sa ministrom Minićem, koja je predložena od neustavnog predlagača – fizičkog lica i predsjednika SNSD-a, nije ni legalna, ni ustavna te ne bi smjela poduzimati radnje iz nadležnosti izvršne vlasti.

Predsjedništvo SDP-a ukazuje i na kontinuirano destruktivno djelovanje kadrova SNSD-a u Vijeću ministara BiH, čime se blokira usvajanje “Reformske agende” i građani ostaju bez 108 miliona eura, tražeći hitnu smjenu kadrova SNSD-a iz izvršne i zakonodavne vlasti i imenovanje ministra sigurnosti BiH kao elementarne pretpostavke za deblokadu rada državnih institucija.

Također, SDP osuđuje napade i pokušaje zastrašivanja opozicionih političara u RS-u, naglašavajući da policijsko-pravosudni organi još uvijek nisu rasvijetlili niti jedan slučaj ovih incidenata, te poziva da nalogodavci i počinioci budu brzo pronađeni i najoštrije kažnjeni,pisu Vijesti

Predsjedništvo SDP-a pozdravlja i aktivnosti predsjednika stranke i premijera FBiH Nermina Nikšića, koji je osigurao nesmetan nastavak proizvodnje u fabrici vojne industrije “Igman” Konjic, čime je sačuvano više od hiljadu radnih mjesta.

Odluke Predsjedništva SDP-a jasno ukazuju na potrebu zaštite pravnog sistema i političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i zaustavljanje širenja mržnje i međunacionalne netrepeljivosti u entitetu RS.

Facebook komentari