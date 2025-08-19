Vijesti

Užas kod Konjica: Muškarac poginuo, žena teško povrijeđena, spasio je GSS Prenj

3.6K  
Objavljeno prije 35 minuta

Nakon medicinskog zbrinjavanja od strane tima CEMS FBiH, uslijedio je zahtjevan tehnički transport

CEMS FBiH je nešto iza ponoći, 19. avgusta 2025. godine, zaprimio dojavu Policijske uprave Konjic da se u mjestu Tuščica dogodila nesreća u kojoj je ženska osoba povrijeđena, dok je njen suprug nestao.

Pripadnici GSS Prenj i CEMS FBiH ubrzo su iznad naselja Tuščica pronašli povrijeđenu ženu u jarku dubokom oko 10 metara, sa teškim tjelesnim povredama. Nakon medicinskog zbrinjavanja od strane tima CEMS FBiH, uslijedio je zahtjevan tehnički transport i nošenje do sanitetskog vozila.

Istovremeno, drugi dio tima zajedno sa pripadnicima PU Konjic provodio je potragu za suprugom povrijeđene osobe,piše Avaz

Nedugo zatim, muškarac je pronađen u beživotnom stanju, a mjesto događaja je preuzela PU Konjic radi vršenja uviđajnih radnji.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh