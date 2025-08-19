Užas kod Konjica: Muškarac poginuo, žena teško povrijeđena, spasio je GSS Prenj

CEMS FBiH je nešto iza ponoći, 19. avgusta 2025. godine, zaprimio dojavu Policijske uprave Konjic da se u mjestu Tuščica dogodila nesreća u kojoj je ženska osoba povrijeđena, dok je njen suprug nestao.

Pripadnici GSS Prenj i CEMS FBiH ubrzo su iznad naselja Tuščica pronašli povrijeđenu ženu u jarku dubokom oko 10 metara, sa teškim tjelesnim povredama. Nakon medicinskog zbrinjavanja od strane tima CEMS FBiH, uslijedio je zahtjevan tehnički transport i nošenje do sanitetskog vozila.

Istovremeno, drugi dio tima zajedno sa pripadnicima PU Konjic provodio je potragu za suprugom povrijeđene osobe,piše Avaz

Nedugo zatim, muškarac je pronađen u beživotnom stanju, a mjesto događaja je preuzela PU Konjic radi vršenja uviđajnih radnji.

