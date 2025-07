Meteorolozi objavili kakvo vrijeme nas očekuje u narednim danima u BiH

Poslije podne ponegdje u centralnim i sjevernim područjima Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 °C.

U nedjelju 13.07.2025., sunčano uz postepen porast naoblake u drugom dijelu dana. U kasnim poslijepodnevnim satima i tokom noći mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 29 do 35 °C.

U ponedjeljak 14.07.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Poslije podne u Bosni vjetar u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 29 do 35 °C.

U utorak 15.07.2025., sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 °C,piše N1

U srijedu 16.07.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

