Meteorolozi prognoziraju rano proljeće u našim krajevima, evo koje temperature možemo očekivati

“U periodu od sutra, 26. januara do 31. januara, rano proljeće u našim krajevima, uz temperature koje će u pojedinim danima lokalno u sjevernim dijelovima zemlje dostizati do 20°C, najavio je BH Meteo povećanje temperatura u narednim danima u Bosni i Hercegovini.

To su temperature koje su značajno više od višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine, što se može vidjeti na priloženoj karti. Prognozirano odstupanje temperature je i do +10 °C od prosjeka. Glavnina vjetra će biti u ponedjeljak (27. januara) i utorak (28. januara) kada će širom zemlje puhati umjeren do na udare jak jugo.Najjači vjetar na planinama uz olujne udare. Ujedno će ta dva dana uz pojačan jugo biti i najtopliji u narednom periodu.

Što se tiče vremena narednih dana očekuje se većinom česta smjena sunca i oblaka uz lokalne i povremene padavine (kišu i pljuskove).

Više padavina narednih dana u dijelovima Hercegovine, na jugozapadu i zapadu Bosne zbog južine. Bez nekih obilnih padavina. Početak februara, bar po trenutnim prognozama, moguće da donese zahlađenje”, napisali su na Facebook stranici BH Meteo,piše Slobodnabosna

