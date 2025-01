NEKIM PENZIONERIMA SE OVO UOPŠTE NEĆE SVIDJETI: Postoji mogućnost da izgube novac ako ovo urade…

U nekim zemljama, na prihode iz Nemačke, uključujući penzije, plaća se porez. Ovu informaciju saopštila je Poreska uprava Nojbrandenburga, koja se bavi svim korisnicima penzija koji borave u inostranstvu. Prema izvještajima nemačkih medija, porezi na penzije biće povećani za starije osobe u Nemačkoj u 2025. godini.

Poreska pravila za penzionere koji žive u inostranstvu nisu uvijek ista. Naime, porezi na penzije zavise ne samo od vrste penzije, već i od zemlje u kojoj osoba boravi. Bitnu ulogu igra i postojanje sporazuma o dvostrukom oporezivanju između Nemačke i zemlje boravišta, koji reguliše pitanje koji je to porez koji će biti plaćen.

U slučaju da je u zemlji prebivališta primenjen dvostruki porez, penzioneri mogu podnijeti zahtjev za oslobađanje od poreza. Međutim, ovi propisi variraju od zemlje do zemlje, pa je uvijek korisno konzultirati se sa ministarstvom finansija koje pruža detaljne informacije o svakom pojedinom slučaju.

Još jedna važna stavka za penzionere je razlika između toga da li samo borave u inostranstvu ili su se zaista preselili. Penzioneri koji provode više od šest mjeseci (183 dana) u drugoj zemlji, mogli bi biti podložni daljim poreskim obavezama u toj zemlji. S druge strane, ako je boravak kraći, smatra se da je to privremeni boravak i porez se i dalje plaća u Nemačkoj.

Zato je od presudne važnosti razumjeti pravila oporezivanja u zemlji u koju penzioner planira da se preseli. Naime, dok se u Nemačkoj primjenjuju osnovni porezi na penzije, u mnogim slučajevima prihod iz inostranstva mora biti oporezovan od prvog evra

