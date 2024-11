Prim. dr. Mahir Tokić : Gdje je pamet silnih ministara, djeca od 15 dana imaju probleme s disanjem

Ž2= Gdje je pamet silnih ministara, djeca od 15 dana nam imaju probleme s disanjem

Sarajevo je ponovo najzagađeniji glavni grad u svijetu, sa kvalitetom zraka koji se više ne smatra zagađenim ili nezdravim, već opasnim po zdravlje stanovništva. Na snazi su mjere kojima se preporučuje izbjegavanje kretanja na otvorenom, nošenje zaštitnih maski, zatvaranje prozora, a s kakvim posljedicama se suočavamo zdravstveni stručnjaci uzalud govore već decenijama.

– Primorani smo da živimo u ovome. Kad kažem primorani, stvar je politike, a ne mene ili vas. Jedini način je da postanemo aktivniji, pa pobogu brate da se pobunimo više. Ovo je maltretiranje, posebno u ovom periodu, iako nam čitava godina prolazi sa lošim zrakom. Možete na prste nabrojati dane kada zrak u Sarajevu odgovara barem minimalnim standardima – kaže za „Avaz“ prim. dr. Mahir Tokić, specijalista za plućne bolesti.

Građani su svjesni opasnosti koja im prijeti, ali nemaju izbora, jer moraju na posao, odvesti djecu u školu, obaviti svakodnevne potrebe, kaže naš sagovornik. Upozorava da se suočavamo i sa posljedicama gradnje i nepoštivanja tzv. vjetrokoridora.

– Ja govorim u ime medicine. Upozorenja na nezdrav zrak ne znače ništa. Ta upozorenja slušamo decenijama, ja već 40 godina „tupim“ oko toga, kakve su posljedice, ali se ništa nije učinilo. Oni se raspravljaju da li treba ispoštovati „ružu vjetrova“ ili ne. Imam dovoljno godina, a još u osnovnoj školi sam o tome učio, da postoji vjetar koji puše sa Bakija niz Miljacku i zovu ga bakijaš. Drugi, sa područja Betanije puše u suprotnom smjeru, uz Miljacku. To je pokretalo zrak i nije dozvoljavalo nakupljanje štetnih materija. Kad vi tu počnete da stavljate kule normalno je da nema strujanja u kotlini, grad koji leži na jezeru odakle pijemo vodu i ta vlaga, sa svim lošim šesticama, ostavlja posljedice. Mi odgajamo bolesne generacije. Radim svakodnevno sa pacijentima, od najmanjeg djeteta do najstarijeg čovjeka. To je katastrofa, jer nam djeca od 15 – 20 dana ima smetnje sa disanjem. I onda kažu kako treba Sarajevo graditi. Na koji? Na ovaj siledžijski, lopovski način? Jedna Ljubljana, koja ima isti broj stanovnika, ne dozvoljava da se grade zgrade veće od 4, maksimalno 5 spratova. Gdje je ta pamet ovih silnih ministara, ne ulazeći uopšte u kojoj je on političkoj opciji? – ističe dr Tokić.Ponovo upozorava da imamo sve više oboljelih od plućnih bolesti, podsjeća i na podatke Svjetske banke da je broj smrtnih slučajeva iz godine u godinu sve veći, ali i na naučno dokazan podatak da svako pogoršanje stanja kod osoba koje imaju hroničnu opstruktivnu bolest skraćuje njihov život za 3 do 5 godina. Naglašava da građanima ništa ne znači kada učesnici u korupcijskim aferama vezanim za gradnju budu uhapšeni.

– Ja cigare u životu nisam zapalio, bježim iz zadimljenih prostorija, ali sebi uradim spirometriju i imam blagu opstrukciju. Samo zato što „pušim“ ovaj sarajevski zrak. I niko ništa. Mi se kao navikli, a zar se možemo navići na nešto što je katastrofa i što nas decenijama davi. Ljudi lože sve, Sarajevom se svaki dan kotrlja 100.000 automobila, pa nije problem samo izduvnih gasova već i trenja 400.000 guma, kojim se oslobađaju čađ, katran, smole koje uredno udišemo. Sistem par – nepar u saobraćaju je smiješan, jer to su promjene koje su ireverzibilne, ne mogu se popraviti – kaže prim. dr. Mahir Tokić,piše Avaz

