Scholz: Ne isključujemo mogućnost da je uzrok pada aviona u Litvaniji hibridni rat

Teretni avion letio je iz Leipziga u Njemačkoj prema Litvaniji, a trebao je sletjeti u zračnu luku u Vilniusu kada je pao nekoliko kilometara od piste. Avion je klizao po zemlji nekoliko stotina metara prije nego što je udario u kuću, objavile su litvanske vlasti.

Na sinoćnje pitanje je li nesreća rezultat hibridnog rata, njemački kancelar Olaf Scholz rekao je javnoj televiziji ZDF da pomišljaju na to.

“Pomišljamo na to, pomno pratimo situaciju, trenutno ne možemo potvrditi, ali to bi moglo biti to – postoji mnogo loših oblika hibridnog rata koje viđamo u Njemačkoj”, naveo je te nadodao kako uzrok nesreće treba pomno istražiti, no da neće optuživati nikoga dok to ne mogu dokazati.

Njegovi komentari uslijedili su nakon sličnih izjava njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock koja je, prema izvještaju Reutersa, novinarima na summitu G7 rekla:

“Činjenica da sada, zajedno s našim litvanskim i španskim partnerima, ozbiljno moramo postaviti pitanje je li ovo bila nesreća ili još jedan hibridni incident koji pokazuje u kakvim nestabilnim vremenima trenutno živimo, čak i u centru Europe,pišu Vijesti

Litvanske su pak vlasti danas umanjile mogućnost sabotaže, inzistirajući da još nije pronađen nikakav dokaz koji bi ukazivao na sabotažu.

“Naše prve informacije ne upućuju na to da bismo morali istraživati ozbiljnije radnje”, rekao je tužilac Arturas Urbelis u izjavi koju prenosi Reuters.

“Možda ćemo pronaći znakove drugih aktivnosti dok budemo istraživali”, dodao je Scholz, a prenosi Index.

