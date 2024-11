Cijeli svijet se naoružava, šta čeka BiH: U 2025. dobivamo helikoptere, transportere i Bayraktare

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je zadužilo ministarstva odbrane i finansija da predlože način finansiranja nabavke višenamjenskih helikoptera iz SAD. Dugonajavljivani projekt jačanja Oružanih snaga BiH, o kojem je konačno postignut konsenzus, bit će realiziran uz podršku vlade SAD.Sada smo se usaglasili i idemo u nabavku. SAD su izdvojile 67 miliona dolara, a mi ćemo morati osigurati 19 miliona KM. Ta sredstva imamo i neće biti nikakvih problema – kaže za “Dnevni avaz” ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Uvozili korištene

Rokovi isporuke još nisu precizirani, a BiH bi trebala dobiti četiri letjelice Bell 412 i jedan helikopter UH-1H-II Huey II.

– To su novi helikopteri, jer smo do sada uvozili korištene. Ovi se trenutno proizvode i doći će novi u BiH. Bilo je planiramo da budu isporučeni do 2027. godine, pa sam intervenirao da to bude prije, koliko je moguće, tako da će prvi stići u narednoj godini. Radi se o paketu kojim će biti definirano i održavanje, rezervni dijelovi … – kaže Helez.

Oružane snage BiH bi trebale dobiti i četiri turska transportera Kirpi, koji su također u procesu proizvodnje.

– Prvi će biti uvezen sredinom naredne godine. Radi se o transporterima koji su se i na ratištu u Ukrajini pokazali kao jedni od najboljih na svijetu. Testirani su na eksplozije mine i najsigurniji su za osoblje. Dogovarali smo isporuku dronova Bayraktar TB 2 i iduće godine bi trebala stići prva dva. Ukupno ćemo nabaviti šest, s tri sistema za upravljanje. Nedavno sam imao sastanak s delegacijom Ukrajine. Dronovima upravlja 30 ljudi, što je ekvivalent 500 ljudi na frontu, pješadije sa svom opremom – navodi Helez.Ističe da su Dan državnosti BiH Oružane snage BiH dočekale jače i opremljenije, jer je u posljednjih godinu primljeno gotovo 1.200 novih vojnika.Jedna uniforma

– To je rekord za jednu godinu. Zbog niskih primanja počeo je padati interes, ali povećanjem primanja za 28 posto imamo veći broj prijava. Nekada su vojnici imali jednu, staru uniformu, sada ih imamo nekoliko vrsta, a naše kasarne su gradilišta, gdje se, u skladu sa NATO standardima, uz pomoć partnera i paketa podrške koji je odobren na samitu NATO-a 2022. u Madridu, poboljšavaju uvjeti boravka naših pripadnika. Pripremili smo studiju izvodljivosti za otvaranje i vojne akademije. I to je nešto što nikad u historiji OSBiH nismo imali. S Općinom Stari Grad potpisan je sporazum o obnavljanju Doma Oružanih snaga, zajedno s prelijepim trgom ispred tog doma – kaže Helez.

Pripadnici OSBiH školuju se u deset država svijeta, a potpisan je i sporazum o školovanju 60 pilota u periodu od devet godina. Helez najavljuje da će BiH u doglednoj budućnosti imati najveći broj pilota u regiji.

Naš dron

Helez je nedavno izazvao brojne reakcije nakon što je objavio snimak drona koji se proizvodi u BiH.

– Samo jedna firma imala je izvoz u vrijednosti od 21 milion eura, čisto dronova, ništa drugo. Radi to više firmi, jer to nije nikakvo čudo. Odete u firmu koja već radi u nekoj državi, ta se tehnologija prenese i ljudi to rade odavno. Ovaj dron može nositi šest granata kalibra 120 milimetara, što je rekord, ogromna težina. I onda komentiraju izgled drona, a ne razumiju. Ne bi ministar izašao da pravi neke gluposti da to nije sve kako treba, jer tu radi šest vrhunskih inžinjera – pojašnjava Helez,piše Avaz

