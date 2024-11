Kada tačno u Bosnu i Hercegovinu stiže polarni vrtlog: Meteorolozi upozoravaju na anomalije

U Bosni će po kotlinama i uz riječne tokove biti magla ili niska naoblaka, koja ponegdje može biti dugotrajna. Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera. Jutarnje temperature će se kretati od 0 do 6 °C, na jugu do 10 °C, dok će dnevne biti od 10 do 16 °C, na jugu do 21 °C.

U Sarajevu se prijepodne očekuje magla ili niska naoblaka, dok će ostatak dana biti pretežno sunčan. Jutarnja temperatura zraka će iznositi oko 1 °C, a dnevna oko 10 °C.

Ipak, takvo vrijeme ne bi trebalo dugo potrajati, jer italijanski meteorolozi već u srijedu, 6. novembra, upozoravaju građane na prodiranje hladnijih vjetrova s Balkana, piše Ilmeteo.

Prema njihovim najavama, u narednim danima očekuju se značajnije atmosferske promjene prema dugoročnim prognozama europskog modela ECMWF, prenosi Meteotoscana.

Analizirani podaci prikazuju anomaliju geopotencijalne visine na 500 hPa, što je ključni pokazatelj za prepoznavanje područja visokog i niskog pritiska u atmosferi, kao i za procjenu temperature i stabilnosti vremenskih prilika.

Prema njihovoj karti, sljedeći će dani donijeti negativnu anomaliju, prikazanu plavom bojom, koja zahvaća veći dio centralne i zapadne Evrope te se proteže prema Italiji.

Ova atmosferska depresija signalizira nestabilne vremenske uvjete i hladnije temperature u odnosu na prosjek za razdoblje od 1979. do 2010. godine. Očekuje se da bi ova negativna anomalija mogla povući hladne zračne mase iz sjevernih ili istočnih dijelova Evrope prema Mediteranu.

Posljedica toga moglo bi biti zahlađenje, donoseći hladnije i potencijalno znatno ispodprosječne temperature.

Ako se ova konfiguracija zadrži duže vrijeme, Italija, Bosna i Hercegovina, kao i susjedne zemlje u regionu, mogle bi već u novembru doživjeti niz arktičkih prodora s ranim zimskim uvjetima.

Meteorolozi pomno prate situaciju jer trenutne anomalije pritiska sugeriraju dinamičnu zimu s mogućim epizodama intenzivnog hladnog vremena prije uobičajenih sezonskih hladnoća, prenosi Meteogiornale.

Facebook komentari