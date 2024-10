Ispovijest amidže, teroriste iz Bosanske Krupe,nisam vehabija, rijetko sam ga viđao

Ismet Sedić, uposlenik Općine Bosanska Krupa i amidža maloljetnika koji je počinio teroristički napad u ovoj sredini, u ispovijesti za „Dnevni avaz“ rekao je da nema nikakve veze s vehabijskim pokretom.

On je kazao da potiče iz ugledne porodice, a njegov otac je imao 11 djece.

Dva puta

– Imam šest braće, nažalost od jednog brata sin je počinio ovo, to nikome ovdje nije trebalo. Ne znam kako sam povezan ja u to, nisam nikada imao veze s tim vehabijskim pokretom, niti sam se s njima družio, nisam se ni s malim družio – kaže Ismet Sedić za „Dnevni avaz“.

Kaže da otkako je dječak koji je počinio teroristički napad porastao nije ga često ni viđao.

– Radim u Gradskoj upravi, prema nikome nisam nikada ispoljavao neke svoje mržnje, za mene je svaki čovjek isti bez obzira na vjeru i naciju. Ne znam zbog čega me mediji opisuju kao takvog. Pišu i da sam u Hrvatskoj, a tamo sam radio 1987. i 1988. godine. Jedina moja veza s dječakom je da sam njegov amidža – priča Sedić,piše Avaz

Priča da je dječaka viđao samo kad ode kod brata jednom ili dva puta godišnje.

– On je i tada uglavnom bio u svojoj sobi, znao je da izađe da se pozdravi i to je sve, vidio sam ga jednom za Bajram u džamiji. Ovo me zgrozilo kada se desilo, da nije moj zgrozilo bi me, a kamoli ovako. Završio sam i u Hitnoj pomoći i bolnici nakon što su pisali da sam dio vehabijskog pokreta. Djeca su mi zabranila da gledam televiziju, ali jače je to od čovjeka – rekao je Sedić.

Ni blizu

Naglasio je da su neki objavili demanti, a drugi nastavili po svom.

– Ni blizu nisam onog za šta me predstavljaju, nek svi dođu i uvjere se. Nek dođu i kući i vide šta trošim, šta pijem. Išao sam u džamiju, sada ne idem ni u džamiju. Gdje su sada oni što su me zbog toga osuđivali, dijete su zavukli i iskoristili priliku dok mu je majka bila u Sarajevu, jer je dala bubreg bratu. Iskoristili su njegovu nemoć i uveli ga u te neke igre – naveo je Sedić.

„Svi me znaju“

Poručio je da je čist, da se ne stidi, a onda je otkrio i kako se vjerovantno pojavilo njegovo ime u medijima.

– Svi mene znaju jer sam radio grijanje, i moja djeca to rade, ne znaju mog brata jer je u Hrvatskoj, pa sam vjerovatno tako završio u medijima. Meni je sve ovo teško – emotivno je poručio

