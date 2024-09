Ko je bio Bakir Spahić, koji je zajedno s bratom i još dvije osobe stradao u nesreći kod Kaknja

U mjestu Lipničko brdo između Kaknja i Vareša stradale su četiri osobe, a među njima je i vlasnik kompanije “Delta Petrol” Bakir Spahić, kao i njegov brat.

Bakir Spahić je bio poznati biznismen,koji je rođen 15. novembra 1956. godine na Hrasnu, Kakanj. Bio je oženjen i otac troje djece.Napustio posao u Termoelektrani

Prije osnivanja firme gospodin Spahić je radio u Termoelektrani Kakanj. Imao je nepunih 40 godina i kako je govorio za medije mislio je da je vrijeme da nešto više pruži sebi i svojoj porodici.

Svi su i tada željeli u Termoelektranu, a on je izlazio iz nje. Bio je to ogroman rizik. Kao osobe koje su ga navele na ovaj posao a i pomogle navodio je Amira Imamovića i Envera Šabanovića, koji mu je u to vrijeme naglašavao da se upušta u velike stvari. Kako je navodio prva djelatnost njegove firme bila je servis, održavanje i izgradnja benzinskih pumpi, a druga se odnosi na ekologiju, odnosno ekološku zaštitu procesa, ljudi, sredine, zajednice i to u distribuciji, skladištenju, prodaji nafte i naftnih derivata.

U sklopu firme se nalazi i savremena stanica za prikupljanje, zbrinjavanje i tretman rabljenih ulja, masti, uljnih filtera, zauljenog i opasnog otpada.

Volio prirodu

On je ovu kompaniju osnovao odmah nakon rata, 1996. godine.

Bakir Spahić je stalno naglašavao da voli prirodu i druženje, lovac je bio više od 30 godina, ali tvrdio je da nikada ništa nije ulovio, jer mu je priroda prvenstveno druženje, način relaksacije od svakodnevnih obaveza. Avaz

