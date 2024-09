Komšinica žene koja je ubijena sinoć kod Gradačca govorila za N1: Bila sam u susjednoj kući…

“Sve nas je ovo potreslo, nas komšije najviše. Nismo očekivali to kod nas u našem naselju, ovo je malo naselje da bi to doživjeli. Nismo se to nadali niti očekivali”, kazala je na početku razgovora nana Derva za N1.

Ona je bila u susjednoj kući.

“Ja sam bila u susjednoj kući, pila sam kafu, čaj, vidjela sam policija dođe. Sa njima sam pošla dolje, rekoše mi da se vratim nazad jer se desilo ubistvo. Pogledam, žena leži na cesti. Vidjela sam kako leži na asfaltu. Traka je bila kod bandere gornje“, priča dalje i dodaje:

“Policija me pitala znam li kakvu stariju ženu koja hoda sa štakom? Rekla sam da znam stariju ženu, ali nisam sigurna za štaku, šeta svaku večer i to nekad s unukom jer ima dijabetis”.

Potom je ispričala kako je prepoznala o kome se radi.

“Pitali su me da li bih smjela da vidim? Žašto ne bih smjela, nisam očekivala neki strašan prizor. Rekli su mi da se ne prepadnem. Čim sam došla, prepoznala sam ženu. Rekla sam da je pored kuća njenog muža, možete otići i pitati njega je li mu žena kod kuće? Tako će znati o kome se radi“.Dok se to dešavalo, komšije su autom otišle do supruga nastradale žene kako bi bili sigurni o kome se radi.

“U međuvremenu komšije su sjele u auto i otišle tamo, pitali su Muju gdje mu je žena? On je rekao da je podavno otišla i nema je neko vrijeme, da ne zna gdje je. Stavili su ga auto s njima i doveli ga tu, rekli mu šta se desilo i da sam ja prepoznala ženu“.

Na pitanje da li je strah sada živjeti u ovom mjestu nana Derva kaže:

“Ja sama živim, znaš kako je. Svima je njima poznato ko se tu često okuplja, ja ne bih puno o tome jer ne želim da nastradam”, i dodaje:

“Policija je odmah došla čim su pozvani ali ništa nisu mogli uraditi, žena je bila mrtva”.

M.S. ženu ubio najvjerovatnije željeznom šipkom i betonskim blokom

Iz Tužilaštva TK danas su saopćeni dodatni detalji u vezi sa sinoćnjim ubistvom u naselju Požarike kod Gradačca.

Kako je kazao Admir Arnautović, glasnogovornik Tužilaštva TK, uviđaj je sinoć na mjestu događaja u Požarikama kod Gradačca obavio dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima OKP PU Gradačac i SKP MUP-a TK.

M.S. (33) iz Gradačca koji je lišen slobode je osumnjičen da je najvjerovatnije koristeći željeznu šipku i betonski blok nanio povrede u predjelu glave starijoj ženi, H.H (74) iz Gradačca, te je od posljedica povređivanja žena preminula,piše N1

Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminule, te naredbu za vađenje krvi i urina od osumnjičene osobe.

U toku su sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se vezuju za događaj.

Nakon kriminalističke obrade MUP će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu osumnjičenog predati u nadležnost tužilastva na dalje postupanje, rečeno je iz Tužilaštva TK.

