NOVAK ISPREPADAO NAVIJAČE: Otkrio zbog čega se tresao na klupi i kako je došlo do sloma

Pri kraju meča pri rezultatu 4:3 u drugom setu, Novak je sjeo na klupu i počeo da se trese.

Bilo je izuzetno toplo, ali i naporno igrati takve razmene sa Musettijem koji je odličan šljakaš.

Objasnio je baš taj trenutak Đoković i kako je došlo do sloma.

„Moram da kažem da se u nekim momentima meča nisam osjećao sjajno na terenu, ali to je takođe dei prvih nekoliko mečeva na šljaci kada igraš protiv nekog snažnog kao što je Musetti kada moraš da zaslužiš pobjedu, kada moraš fizički da radiš naporno. Moguće je da se desi, da udariš zid fizički i da pronađeš način, ali najbitnije je da sam uspio da pronađem način. Nastavio sam, kao što sam rekao, vjerovao sam da će proces treninga i sve što radim sa timom dati nagradu. Već osjećam sjajne stvari na terenu ovih dana, to mi je najvažnije da sam na pravom putu. U Parizu želim da dođem do vrha kada je u pitanju igra i osjećaj, ali na dobrom sam putu“, rekao je Đoković.

