Niko mu sada nije blizu: Đoković prestigao Nadala na još jednoj listi

Đoković je tako prestigao Rafaela Nadala na listi igrača sa najvećim procentom pobjeda na takmičenjima iz serije 1.000.

Novak je sada na 82,2% pobjeda, dok je Nadal ostao na 82,1% i teško da će taj skor popraviti značajno do kraja karijere, s obzirom da je sve bliži odluci da se penzioniše.

Treći na listi najuspješnijih po ovom parametru je Roger Federer sa 77,9 odsto, a onda sledi Carlos AlCaraz sa 76,7% i Andre Agassi sa 74,1%.

Ova evidencija se vodi od 1990. godine od kada je ustanovljen ovaj format takmičenja.

1 – Novak Djokovic (82.2%) has overtaken Rafael Nadal (82.1%) for the highest winning percentage of any player at ATP Masters 1000 events, since the format’s introduction in 1990. Peerless. #RolexMonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/lYacWDF35d

— OptaAce (@OptaAce) April 11, 2024