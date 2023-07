Srđan Đoković govorio o kraju Novakove karijere

U sedmoj epizodi dokumentarnog serijala “NOVAK – neispričane priče”, koja nosi naziv “Porodica”, Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera Srbije i jednog od najboljih tenisera u historiji, govorio je o tome da je izvjesno da će kraj karijere njegovog sina brzo doći i da je po njegovom mišljenju, Nole već trebalo da prestane da se bavi tenisom.

Zabranjena tema u taboru Novaka Đokovića je njegova penzija. To kada će se povući zavisi samo od njega i njegove želje da nastavi da igra tenis.

Ipak, njegovi roditelji, Srđan i Dijana, mišljenja su da bi on trebalo uskoro da prestane da se bavi tenisom. Njih dvoje su ga ostali željni, kao uostalom i cijela porodica, koja bi željela da provodi više vremena sa Noletom.

U Sportalovom dokumentarcu “NOVAK Neispričane priče”, Srđan Đoković je istakao da bi volio da njegov sin uskoro završi karijeru.

– Da neki mladi, drugi zauzmu svoje mjesto, pa da on polako… Ne da je kraj, ali za jedno godinu i po dana… Moja je želja kao oca, odnosno ja sam mislio da odavno treba da prestane da se bavi ovim strašno teškim poslom. Ovo nije sport, ovo je strašno težak posao, u svakom pogledu i fizički i psihički. Jer on od života ima i dalje vrlo malo jer je on maksimalno posvećen ovom poslu, evo već 30 godina i ne odustaje od toga ni makac – istakao je Srđan Đoković.

Na istu temu, Srđan je dodao:

– Sve moje želje je Novak već ispunio prije sedam-osam godina. Ovo ostalo je sve bonus nevjerovatan. Ali to nije cijeli njegov život, tenis je samo jedan segment njegovog života. On će tek biti priznat i poznat u svijetu po tome šta bude radio poslije ovog svijeta tenisa iz kojeg će izaći, nadam se, sljedeće godine.

– Neću da lažem da nisam pomislio i ja o povlačenju i kako bi to izgledalo, ali još imam benzina u sebi. Vidjećemo koliko će to trajati, nemam nikakav datum i dosta zavisi i od fizičkog stanja. Ono na šta sam se osvrnuo kada sam rekao da stvari nisu iste, mislio sam na to kako mi tijelo reagovalo. Mnogo sam se brže oporavljao, više poteškoća imam i više bolova i bukvalno se na nedjeljnom nivou nešto dešava. Zavisi od svega, od mentalnog sklopa, koliko imam motivacije jer sam maltene već sve u sportu postigao. Razmišljam o tome, ali ne razmišljam stalno. Ne volim da gledam godine kao odlučujući faktor, gledam kakvo je moje stanje i da li uživam. Istorija je na crti i već pet godina igram za istoriju. Koji god turnir je tu, uvijek mogu da oborim neki rekord, mislim da sam ih oborio dosta. To me i dalje motiviše, to je jedan od najvećih razloga zašto se bavim ovim sportom. Na ovom nivou moraš da imaš jasne ciljeve, tako sam funkcionisao čitav život i to je nešto što me je dovelo do ovih visina. Neki novi klinci dolaze i videću koliko ću željeti još da guram – rekao je Novak pred Roland Garros 2023. godine, prenose Vijesti.ba.

