Teniser koji ratuje protiv Rusije napao Novakovog oca: Izbacite ga, odvratan je

Jedan od njih je i nekadašnji tenser Aleksandr Dolgopolov.

33-godišnjak je posljednji meč odigrao prije četiri godine, a najbolji dio karijere bila mu je 13. pozicija na ATP listi. Tokom karijere osvojio je četiri turnira.

Sada, dok je u toku takmičenje na prvom Grand Slam turniru sezone – Australian Openu DDologopolov je primoran braniti svoju državu, a mnogo prašine podigao je otac Novaka Đokovića, Srđan koji se slikao sa navijačima koji su podržavali Rusiju i nosili majice sa slovom “Z” uz uzvike “Živjela Rusija”.

Australian Open je već reagovao, upozorili su tenisere i ljude koji su bliski njima da će ubuduće kazniit one koji se budu slično ponašali, a nekadašnji ukrajinski teniser opleo je po Đokoviću putem Twitter profila.

“Apsolutno odvratno. Rekli su da politiku treba maknuti iz sporta. Ovi ljudi nemaju što raditi na teniskim turnirima, uključujući Đokovićevog oca, ako otvoreno podržavaju genocidni režim”, proučio je Dolgopolov. prneosi “N1“.

Absolutely disgusting 🤮

Politics should be kept out of sports they said. These people have absolutely no business in being on tennis tournaments, including @DjokerNole father, if they openly praise a genocidal regime👎🏻Z🇷🇺❌@atptour @AustralianOpen https://t.co/qq44uO7qFO

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) January 26, 2023