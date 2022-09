Serena Vilijams: Brojevi koji su je učinili globalnom superzvijezdom

Serena Vilijams (Williams) ostat će upamćena kao jedna od najvećih teniserki svih vremena.

Njen višedecenijski utjecaj u žiži javnosti proteže se i na modu, biznis i borbu za socijalnu pravdu.

Dok pokušava da ostavi svoj reket iza sebe, CNN je objavio fascinantne brojke koje čine Vilijams izuzetan život i karijeru.

14 godina bavila se profesionalnim tenisom

Serena Vilijams je odigrala svoj prvi meč na turneji Ženske teniske asocijacije na Challenge Bell-u 1995. u Kanadi.

Ispala je iz prvog kola nakon manje od sata igre kada je izgubila od tada 149. teniserke svijeta Annie Miller.

23 Grend slem titule

Nakon što je osvojila svoju prvu Grend slem titulu na US Openu 1999. godine, Vilijams je osvojila još 22 – sedam na Wimbledonu, tri na French Openu, sedam na Australian Openu i još pet na US Openu.

Ona je samo jedna manja od rekorda Margaret Court svih vremena od 24. Serena je također osvojila 14 titula u dublu, sve sa svojom sestrom, Venus, i dvije titule u mješovitom dublu.

31 meč sa sestrom Venus

Dvije sestre su odrasle igrajući zajedno na javnim terenima u Los Anđelesu, a nastavile su svoje rivalstvo na najvećoj sceni – sastale su se devet puta u finalima grend slem turnira.

Uprkos tome što je mlađa od svoje sestre, Serena Williams se može pohvaliti boljim rezultatom, pošto je pobedila u 19 mečeva koje su odigrali jedna protiv druge.

94 miliona dolara

Nijedna teniserka nije zarađivala ni blizu toliko kao Serena Vilijams tokom svoje karijere – ona je zaradila više nego dvostruko više od Venus Vilijams, koja je druga žena po visini zarade.

Njena najdominantnija godina bila je 2013., kada je osvojila 12,4 miliona dolara u jednoj sezoni, oborivši prethodni rekord od 7,9 miliona dolara.

340 miliona dolara van terena

Serenin prihod od van terena premašio je njen rekordni udio u novcu od nagrada.

Podržan velikim sponzorskim ugovorima sportskih brendova kao što je Nike, Williams je jedan od najprodavanijih sportista na planeti. Ove godine je prednjačila i Rafaela Nadala i Novaka Đokovića po prihodima van terena, a Forbes ju je proglasio za 90. najbogatije žene koje je sama napravila u Americi.

U 66 Start up-ova je uložila

Nakon što je ostavila tenis iza sebe, Vilijams je rekla da će se fokusirati na finansiranje rizičnog kapitala, upravljajući portfeljem koji već uključuje 16 jednoroga – kompanija čija je vrijednost veća od milijardu dolara – i koji su šampioni tradicionalno nedovoljno zastupljenih preduzetnika.

78 posto startupa u koje je Serena Ventures investirala pokrenule su žene.

14 godina bojkotirala jedan turnir

Tokom njene druge pobjede u Indijan Velsu 2001. godine, Vilijams i njena porodica bili su rasno zlostavljani od strane publike.

To iskustvo ju je “dugo proganjalo”, kasnije je to potvrdila za Time. Navela je da bojkotuje turnir do 2015.

Vilijams se zalagala za rasnu jednakost tokom svoje karijere, posebno podržavajući pokret Black Lives Matter.

700 dijamanata

U jednom od svojih brojnih kultnih modnih trenutaka, Williams je prisustvovala Met Gala 2021. noseći prilagođeni Gucci srebrni čipkani bodi i raznobojni ogrtač od perja, ukrašen sa 700 dijamanata ukupne težine preko 165 karata.

Ona je vodila događaj dvije godine ranije, za tu priliku obukla jarko žute Nike patike, a postavila je i nove trendove na terenu, pieš Avaz.

