Đoković otvorio teniski kompleks: Ovo je poseban dan za Visoko i tenis u BiH

Đoković je zajedno s osnivačem Fondacije “Bosanska piramida Sunca” Semirom Osmanagićem i organizovao izgradnju ovog centra kojeg čine tereni s tvrdom i sa zemljanom podlogom.

“Ovo je poseban dan za Visoko i tenis u BiH. Ovdje smo svi veliki prijatelji i znamo se dugi niz godina. Hvala što ste došli da uveličate ovaj događaj”, rekao je Đoković na početku svog govora zahvljujući se svojim rivalima u predstojećim egzibicionim mečevima Slovencu Aljažu Bedeneu, Hrvatu Ivanu Dodigu te bh. teniser Aldinu Šetkiću, piše Klix.

Napomenuo je da je poseban osjećaj otvaranje teniskog terena koji se dešava samo jednom.

“Drago mi je što sam prisutan ovdje. Nadam se da ćemo vam na ovim mečevima donijeti radost i uživanje. Puno nam je srce da vidimo veliki broj male djece. Igrat ćemo produženi set do devet gemova. Teren je savršen, veliko hvala Semiru Osmanagiću. Svaka čast”, dodao je Đoković.

Novak je podsjetio da je za pravljenje kompleksa bilo potrebno 114 dana.

“Semir i ja smo tada šetali i razmišljali da na ovom području napravimo jedan ili dva teniska terena koja bi dobro došla teniserima da ih koriste dok su u Visokom. I evo za 114 dana se napravilo. To samo Semir može”, poručio je Đoković i potom krenuo s pripremama za meč protiv Šetkića.

Prisutnima se obratio i Šetkić koji se zahvalio Aljažu koji je jutros krenuo iz Ljubljane.

Inače, uoči samog početka ceremonije tribine na jednom od terena su bile ispunjene do posljednjeg mjesta. Među posjetiteljima našle su se i brojne poznate ličnosti. U Visoko su danas tako stigli Džanan Musa, Elmedin Konaković, Nermin Muzur, Samir Avdić, Dino Begić, Zoran Mamić, Enes Begović, Goran Karan, Hanka Paldum…

“Očekujemo da će Đoković sve češće i duže dolaziti. Đoković je prepoznao sve ono što nudi Park Ravne 2. Napravljen je kao mjesto antistresa, a sada imamo i terene po uzoru na one s Grand Slam turnira. Najbolji teniser svijeta to zaslužuje. Sve ono što on traži, kao čovjek principa i svjetski brend, ovdje ima. Sigurno je da će Visoko privući još više svjetski poznatih ljudi. Ove godine očekujemo 200.000 ljudi, a za nekoliko godina pola miliona ljudi”, rekao je Osmanagić danas okupljenim novinarima.

Manifestaciju otvorenja terena pratit će bogat kulturno-umjetnički program, a dan poslije na programu je basket tri na tri sa bh. košarkašima koji će tog dana radost podijeliti s mališanima iz domova za djecu bez roditeljskog staranja iz nekoliko bh. gradova, piše Klix.

