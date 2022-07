Bivši Đokovićev saradnik: Novak se plaši Kirjosovog servisa

Novak Đoković strahuje od nečitljivog servisa Nika Kirjosa (Nick Kyrgios) za koji nije našao rješenje prije pet godina, kad ga je australski teniser dvaput pobijedio u razmaku od dvije sedmice, tvrdi Krejg O’Šanesi (Craig O’Shannessy), bivši član Đokovićeve stručne ekipe.

Kirjos je 2017. u četvrtfinalu ATP 500 turnira na tvrdoj podlozi u Akapulku savladao tada drugog tenisera svijeta sa 7:6 (9:7), 7:5 i pritom zabio 25 asova. Deset dana poslije, u osmini finala na Masters 1000 turniru u Indijan Velsu Australac je slavio sa 6:4, 7:6 (7:3) i ispalio 14 neobranjivih servisa.

To su bila i jedina dva dvoboja dvojice tenisera koji će se u nedjelju boriti za naslov vimbldonskog pobjednika. Kirjosu će to biti prvo finale na grend slem turnirima u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Đoković došao do rekordnog 32. finala, četvrtog zaredom u Ol Ingland klubu i ukupno osmog na Vimbldonu na kojem je šest puta slavio.

O’Šanesi (O’Shannessy) je prije pet godina bio dio Đokovićevog stručnog tima za taktičku analizu i dobio je zadatak pronaći bilo kakav znak po kojem bi se moglo predvidjeti gdje će Kirjos servirati.

– Bilo da se radi o položaju stopala, bacanja lopte – bilo što da je drugačije, a što bi moglo otkriti gdje će servirati – izjavio je O’Šanesi (O’Shannessy) u razgovoru za australski dnevnik Sydney Morning Herald.

– Preklopio sam snimke Nikovog servisa po dijagonali i kroz sredinu i nisam pronašao nikakvu razliku. Novak je bio uvjeren da mora biti nešto po čemu se može pročitati Nikov servis, ali doslovno ništa nismo pronašli. Kod oba servisa na isti način baca loptu, a Nikov brzi pokret čini taj udarac nečitljivim – pojasnio je O’Šanesi.

Đokovića većina teniskih stručnjaka smatra igračem s najboljim riternom u historiji, ali O’Šanesi tvrdi da mu Kirjosov servis pričinjava velike probleme.

– Novak se plaši tog servisa. To je pokazao i time što je Nikov servis nazvao najboljim s kojim se morao suočiti – dodao je analitičar koji smatra da će Đoković imati problema i s Kirjosovim drugim servisom, zbog Australčeve sposobnosti da mijenja brzinu tog udarca.

– To je možda još i opasnije oružje zbog Nikove samouvjerenosti i želje za varijacijama, što niko drugi ne radi, iako bi trebali probati – rekao je O’Šanesi (O’Shannessy) koji je uvjeren da Kirjos ima igru kojom može iznenaditi Đokovića u nedjeljnom finalu i postati prvi australski osvajač grend slem naslova nakon 20 godina.

Posljednji kojem je to uspjelo bio je sadašnji australski Dejvis kup selektor Lejton Hjuit (Lleyton Hewitt) koji je 2002. slavio baš na Vimbldonu.

Uspije li u nedjelju osvojiti najcjenjeniji teniski trofej, Kirjos će postati prvi nepostavljeni vimbldonski pobjednik od Gorana Ivaniševića koji je upravo na današnji dan, 9. jula, prije 21 godinu ostvario svoj san.

