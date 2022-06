Đoković: Publika je preokrenula meč

Španac je slavio 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4) i rezultat u međusobnim duelima smanjio na 30-29. Međutim, mnogo je bitnije što je nastavio trku za 22. Grand slam titulu, odnosno 14. u Parizu.

“Teško je izabrati jedan element koji je odlučio. Vjerovatno je to moj bekhend koji me nije služio, mnogo grešaka sam napravio. On je to koristio, servirao mi je uglavnom na bekhend. Iako sam reternirao, ti udarci su bili kratki, pa je mogao da diktira tempo iz forhenda, iz sredine terena,“ rekao je Đoković i nastavio:

“Ušao sam u meč sredinom drugog seta iako je on treći dobio lagano, četvrti sam ja mogao da dobijem i da uđemo u peti. Tada bi sve bilo otvoreno. Šteta. Imao sam dve set lopte, svoj servis. Publika je preokrenula meč, ona je bila 99,9% na njegovoj strani i to je to, nema šta. Oni su ga podigli u tim momentima kada je trebalo.Šteta…“

Prvi igrač svijeta je naglasio da je to bio veliki meč sa velikim značajem.

“Svjestan sam toga i naravno da je uvijek razočaranje veliko kada izgubiš od najvećeg rivala.“

Mnogo se pričalo o tome kako je Đoković favorit, kako se igra u večernjem terminu koji više odgovara Srbinu, kao i bolu u peti Nadala. Na pitanje da li je to psihološki na njega uticalo, Nole je bio iskren:

“Nije uopšte! Ljudi vole da pričaju, spekulišu, ja to ostavljam njima. To je taj neki pripremni period i uzbuđenje pred ovako veliki meč. Tada svi žele nešto da kažu ili prokomentarišu, ali ja ne obraćam pažnju na to. Znao sam da ćemo igrati u tim sporim, večernjim uslovima, ali kako je bilo u finalu 2020. pa me je počistio sa terena. To je ta priča, da njemu nešto više odgovara, a meni manje…“

Jesi li ljut zato što nisi iskoristio dvije set lopte?

“Normalno je nakon ovakvog meča da si razočaran i ljut, ali sa druge strane moraš da prihvatiš, nije ni prvi ni poslednji poraz. Imao sam ovako velikih poraza i bolnih u karijeri, znam šta mi je činiti i kako da se vratim još jači. To mi je uvijek imperativ nakon ovakvih mečeva pruža se prilika da se dodatno motivišeš. Kako je počelo dobro se, na neki način i završilo. On je vodio, poprilično je bio dominantan, uspio sam da preokrenem to u drugom setu. Bio sam blizu, mogli smo da uđemo u peti set, ali nije bilo suđeno i sve ostalo je pokazano na terenu. Znam da mogu bolje, očekivao sam u nekim trenucima bolje od sebe, ali zasluge idu njemu, on je odigrao agresivno i precizno kada god je trebalo da pronađe neki udarac. Uz podršku publike uspeo je da pronađe energiju i da dobije,“ istakao je Đoković. prneosi “n1“.

Nadal će se u polufinalu sastati sa Alexanderom Zverevom.

