“Nadal je genetska ‘nakaza’ prirode, život bih mu povjerio”

Nekadašnji britansko-kanadski teniser Greg Rusedski govorio je o Rafaelu Nadalu, koji je u Melburnu uzeo svoju 21. Grend slem titulu.

Nadal je poslije pet i po sati tenisa i pet setova pobijedio Danila Medvedeva, iako je gubio 0:2 u setovima i suočavao se sa tri brejk lopte u trećem setu pri vođstvu Rusa 3:2.

Sve to je „preživio“ Španac, koji se tokom čitavog turnira žalio na stanje svog tijela, a upravo je zahvaljujući fizikalijama ostao na terenu tako dugo i pobijedio.

“On je genetska ‘nakaza’ prirode, a njegova mentalna snaga je najbolja na svijetu. Ako biste birali čovjeka koji će da igra meč za vaš život, to bi onda bio Nadal. Ono što je uradio je senzacionalno. Sve to ima posebnu pozadinu, jer, ne zaboravimo da je u septembru imao fotografiju na štakama. Nije uopće stavljao težinu na to stopalo o kom pričamo”, rekao je Rusedski za Tennis.com.

Uprkos tome, Nadal izađe na teren početkom 2022. i osvoji dva turnira, jedan pripremni u Melburnu, a onda na istom mjestu i onaj glavni za istorijski Grend slem rekord.

“Na 0:2 i 3:2 za protivnika i 0:40 za njega, mi pomislimo: ‘To je to, zavjesa se spušta, nema šanse da se vraća!’, a Rafa samo pokaže čvrstinu i želju da se bori. Ne zaboravimo i publiku, bila je naelektrisana, toliko su podržavali Nadala, htjeli su da vide kako se historija dešava. Za mene je to vjerovatno najveće dostignuće njegove karijere”, istakao je Rusedski.

Na turniru u Australiji nije bilo Novaka Đokovića, kome su tamošnje vlasti ukinule vizu prije početka Australijan opena.

Poslije dvije sedmice maltretiranja i imigracionog pritvora, Đoković je zbog činjenice da je nevakcinisan, deportovan iz Melburna, pa nije ni dobio priliku da se bori sa Nadalom i ostalima za odbranu titule, piše Raport.

