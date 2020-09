BROJ 1 SVJETSKOG TENISA SE POVUKAO SA ROLAND GAROSA ZBOG POVREDE, oglasio se NADAL: “Veliki udarac za svjetski tenis!”

Nadal je bio zadovoljan vremenskim uslovima, ali i zabrinut prognozom za naredne dane

– Nisam se prilagođavao. Dajem sve od sebe svakog dana na treningu da budem što bolji. Danas nije bilo hladno što je najvažnije, i ako nije hladno onda su uslovi dobri. Lopta je i dalje teška. Vidjećemo. Vidim da predviđanja za narednih nekoliko dana govore da neće biti dobri uslovi,piše Novi.

Njegov protivnik pokušavao je sa servisim ispod ruke, ali Nadalu to nije smetalo.

– Ako pobjeđuje, to je dobra taktika, ako gubi onda je loša. Prosto je. Kod Mekenzija danas nije prošlo dobro, a kod Bublika prolazi i to je dobra taktika. To je dio tenisa i ne vidim to kao neko nepoštovanje, kako mnogi spominju. Nije protiv pravila i ako to donosi pobjedu, ja podržavam.

Španac je upitan da prokomentariše povlačenje Serene Viijams zbog povrede, kao neko kome se to mnogo puta dešavalo u karijeri, a on je istakao da je to veliki udarac za svjetski tenis.

– Ne volim da pričam o stvarima koje ne znam. Ne znam koliko je teška i ozbiljna njena povreda. To je veoma tužna vijest za nju, za tenis i za Rolan Garos. Žao mi je zbog nje i želim joj da se što pre oporavi. Teško je vratiti se poslije ozbiljnih povreda, pogotovo u tim godinama. Pokazala je veliku strast prema ovom sportu i verujem da će se vratiti za nekoliko meseci.

