Zašto publika zviždi Đokoviću: Nadalov stric “branio” Novaka, pa žestoko opleo po njemu

Toni Nadal, trener i stric legendarnog Rafaela Nadala, u kolumni je komentirao Novaka Đokovića na Australian Openu.

Prvenstveno je pokušao odbraniti čast i vjerodostojnost povrede srbijanskog tenisera zbog koje je predao Aleksanderu Zverevu (Alexander), ali je Nadal istovremeno uspio i isprovocirati navijače Srbijanca.

U kolumni za “El Pais”, podstakao je sumnju na istinitost Đokovićeve povrede zbog grimasa koje je pravio u ranijim mečevima, a kasnije slavio u tim duelima.

– Lično smatram da zaslužuje poštovanje u teškom trenutku jer je morao napustiti teren na kojem je toliko pobjeđivao. Razumijem razočarenje javnosti, ali tu je i drugi razlog, vjerovatno najvažniji. To je što se oko Đokovića uvijek gajila određena sumnja, zbog njegovih grimasa, što je podstaklo sumnje u istinitost njegovih povreda – ističe Toni Nadal.

Podsjetio je i na mče protiv Karlosa Alkaraza (Carlos Alcaraz) u četvrtfinalu Gren slema u Melburnu, za koji tvrdi da je djelovalo kao da Đoković neće moći nastaviti duel, a onda je slavio bez ikakvih problema.

– Tako su se počele javljati sumnje u njegovom četvrtfinalnom meču protiv Alkaraza. Poslije izgubljenog prvog seta i uz očigledne bolne reakcije, Srbijanac je dao do znanja protivniku i javnosti da će teško uopće nastaviti meč, ali je realnost bila ne samo da je normalan bio tokom ostatka meča, već ga je na kraju i dobio – dodaje stric Rafe Nadala.

Za kraj, poručio je da to nije prvi put da se dogodi. Naprotiv, to se ponavljalo više puta.

– U više navrata smo vidjeli Novaka sa sličnim nastupima, s gestikulacijom na licu i govorom tijela koji su u suprotnosti od onoga što vidimo na terenu. To dovodi u sumnju autentičnost njegovih problema – zaključuje u kolumni Nadalov stric.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025