Publika počela zviždati Đokoviću: Zverev uzeo mikrofon, pa poručio svima… (VIDEO)

Dio publike je tada počeo da zviždi, a na Novakovu stranu stao je Zverev i očitao lekciju public:

„Prva stvar koju kažem nemojte nikada da zviždite igraču kada ode sa terena povrijeđen. Znam da su svi platili karte i da žele da gledaju bitku pet setova, ali je Novak čovjek koji je ovom sportu dao čitav život, 20 godina. Ovaj turnir je osvojio sa povredama, sa pocijepanim mišićima, povredama stomaka, morate da pokažete ljubav i poštovanje prema Đokoviću“, rekao je Zverev.

Zverev on some of the crowd booing Djokovic after retiring from Australian Open

“Please guys don’t boo a player when he goes out with injury. I know everyone paid for tickets.. but Novak has given everything of his life to the sport the last 20 years”

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2025