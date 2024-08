Đoković u spektakularnom meču pobijedio Alcaraza i uzeo dugoočekivano zlato!

Epsko finale odigrali su na Olimpijskim igrama u Parizu Novak Đoković i Carlos Alcaraz.Na kraju se radovao Novak Đoković pobjedom 2:0 u setovima (7:6, 7:6), te ispisao historiju.

U prvom setu sjajan tenis, mnogo lijepih poteza, a pobjednik je odlučen tek u taj-brejku. Do tada svako je uzimao svoj gem, a onda Đoković pravi break, dolazi do tri set lopte i na kraju do pobjede 7:6 (3)

U drugom setu ista priča. Alcaraz je poveo 40:0, sve zatim zakomplikovao, Đoković se skoro vratio, ali nije uspio.

Đoković zatim uzima gem bez izgubljenog poena, a onda smo vidjeli i prvu brejk loptu, no spasio je i to Alcaraz. Đoković opet osvaja servis gem bez izgubljenog poena, Alcaraz se muči, ali privodi gem kraju za 3:2.

I kod 4:4 Alcaraz se doveo u probleme poslije 40:0. Đoković se skoro vratio, no Alcaraz dobija 5:4. Đoković je opet bio siguran na servisu. Savršenim gemom Alcaraz dolazi do 6:5 i Đoković je servirao za taj brejk.

Gledali smo novi taj brejk, Đoković je poveo 2:0, Alcaraz je vratio mini brejk, te brzo stigao do 2:2. Zatim Đoković pravi mini brejk, te dolazi do 5:2.

Došao je Đoković do četiri vezane set lopte i korak do zlata na Olimpijskim igrama, o čemu je sanjao. Uspio je i slavio 7:6, uz velike emocije.Vijesti

