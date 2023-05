Šok u Goraždu. Kasim Kamenica podnio ostavke na sve funkcije u klubu

Pojašnjava da je, iako je ostvaren cilj, a to je opstanak MRK Goražde u Premijer ligi BiH, na sjednici Upravnog odbora podnio neopozive ostavke.

Kamenica: Zaslužuju bolji tretman

Napominje da su razlozi isključivo finansijske prirode.

“Smatram da sam lično trebao imati više poštovanja i da klub zaslužuje mnogo veći tretman u gradu. Prije dvije godine, kada sam se na Skupštini prihvatio funkcije, obećao sam formiranje ekipe za ekspresni povratak u Premijer ligu i stvaranje stabilnog premijerligaša.

To smo učinili na jedan odličan način. Također, stvaranje Škole rukometa koja je u tom trenutku bila potpuno zapostavljena, a sada imamo 100 mladih”, navodi Kamenica.

Stvaranje budžeta je, kaže, jedino što nije uspio učiniti. Zbog toga je nedostatak adekvatne finansijske podrške razlog njegove ostavke.

Prekida angažman

“Jednostavno sam bez umora i uvreda zaključio da prekinem angažman, jer ne vidim sebe u tom projektu dalje. Probao sam doći i do premijera BPK i dati smjernice kako da se sport finansira u gradu, da se izbjegne politički uticaj skupštinskih zastupnika, već da izgradimo sistem po kojem bi se uradila kategorizacija sporta i klubova.

Ali, po tom pitanju sam ostao neshvaćen i moje sugestije nisu na adekvatan način doprle ni do gradonačelnika, ni do Vlade BPK i premijera, tako da je klub u nezavidnoj situaciji”,naveo je on.

U prilog tome dodao je da se MRK Goražde borio s daleko najmanjim budžetom u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, prenosi FENA.

