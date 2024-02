Muhamed Ali: Odbio poziv u rat, sagradio 170 džamija

U aprilu 1967. godine legendarni bokser je pozvan u regrutni centar da položi zakletvu i ide ratovati u Vijetnamu. Odbio je poziv i tad su ga upozorili na pet godina zatvora i novčanu kaznu, ali je ponovo odbio i nije položio zakletvu.

“Nisam se svađao sa Vijetnamcima, nemam ništa protiv njih. Nisu mi uradili ništa loše, nisu me nazvali “crncem”, nisu me ograničavali u pravima, nisu me linčovali. Ako želite da me pošaljete u zatvor, izvolite. Ali neću putovati 10 hiljada kilometara da ubijam ove jadne nesretnike. Radije ću sjediti u zatvoru i poginuti boreći se protiv vas. Vi ste mi stali na put ka slobodi, koji mi ne dozvoljava da budem jednak sa drugima i koji ne poštuje moja vjerska prava.”

Prelaskom na islam rekao je ovo:

“Cassius Clay je ropsko ime, nisam ga odabrao, nisam ga ni želio. Ja sam Muhammad Ali, to je moje slobodno ime i insistiram da ga svi koristite kad mi se obraćate”.

Za života je sagradio oko 170 džamija u SAD-u.

