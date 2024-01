Nike nije više sponzor Tiger Woods-u: istekao je ugovor koji je golfera učinio milijarderom

Završio je sponzorski ugovor između Tigera Woodsa i Nikea, objavio je na društvenim mrežama u ponedjeljak legendarni golfer. Ovo partnerstvo bilo je jedno od najpoznatijih – i najlukrativnijih – ugovora između nekog brenda i sportaša u historiji, piše Forbes.

Woods Nike podržava otkad je 1996. godine postao profesionalni sportaš, a bio je pod 10-godišnjim ugovorom potpisanim 2013. godine.

Nike je potvrdio vijest u objavi na Instagramu, napisavši: “Bila je to nevjerojatna partija, Tiger.”

Nike i Woods nisu objasnili razloge za razilaženje, no posljednjih nekoliko mjeseci kolaju glasine o raskidu saradnje. Woods tokom tog vremena nije želio komentirati svoju dugoročnu budućnost s Nikeom, a nosio je i odjeću za golf drugih brendova.

Golfer je u ponedjeljak najavio “novo poglavlje”, iako je nejasno je li se time 48-godišnjak referirao na svoju sportsku karijeru ili nove sponzorske ugovore s nekim drugim brendom.

Woods je, procjenjuje Forbes, od suradnje s Nikeom zaradio preko 500 miliona dolara. Njegovo ukupno bogatstvo iznosi oko 1.1 milijardu dolara, zahvaljujući 1.8 miliona koje je zaradio sponzorstvima i pobjedama na turnirima tokom svoje karijere.

Woods je jedan od samo četvero bivših profesionalnih sportaša koji su postali milijarderi. Dvojica među njima, Michael Jordan i LeBron James, također za svoj status milijardera mogu zahvaliti ugovorima s Nikeom, a obojica su još uvijek ambasadori brenda. Još jedna NBA legenda, Magic Johnson, ima raznolik investicijski portfelj koji uključuje udjele u kinodvoranama i NFL klubu Washington Commanders, a bogatstvo mu se procjenjuje na 1.2 milijarde dolara.

Najslavniji igrač golfa svih vremena, Woods je drugi po broju osvojenih golf turnira u historiji sporta. Većinu uspjeha ostvario je noseći upravo crvenu polo majicu marke Nike, koja je za vrijeme trajanja ugovora s Nikeom postala jedna od najvećih kompanija na svijetu.

Suosnivač Nikea i milijarder Phil Night za Woodsa je 2019. izjavio: “Ne radi se samo o najtalentiranijem igraču ovog sporta, već i o najvrijednijem radniku, a ima i najsnažniji um.”

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Tiger Woods No Longer A Nike Athlete – Ends Deal That Helped Mint Him A Billionaire

(Prevela: Nataša Belančić)

Facebook komentari