Karim Hebib nakon presude o diskriminaciji Džudo saveza: Branislav Crnogorac mora biti obilježen zbog nedjela

Karim Hebib, trener i osnivač džudo kluba ON1, danas je održao press konferenciju poslije pravosnažne presude kojom je presuđeno da je Džudo savez Bosne i Hercegovine diskriminisao njega i njegovog sina Mustafu.

Sudskom drugostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu koja je postala pravomoćna 29. marta ove godine je utvrđeno da je Upravni odbor Džudo saveza 21. aprila 2016. godine nezakonito suspendovao Hebiba zabranom prisustva na državnim prvenstvima i ostalim takmičenjima, kao i da je Džudo savez BiH diskriminisao Hebibe na način da je poduzimao kontinuirane i ponavljane radnje koje se ogledaju u nefizičkom uznemiravanju Karima Hebiba u obavljanju trenerskog poziva, te Mustafe Hebiba u svojstvu takmičara.

Diskriminacija Hebiba

Navodi se da je Džudo savez Bosne i Hercegovine je diskriminisao Karima i Mustafu Hebiba s ciljem nejednakog postupanja u odnosu na druge trenere i takmičare u okviru Saveza.

Dokazana krivica Crnogorca. E. Ćosić

Presudom Općinskog suda u Sarajevu utvrđeno je kako se Džudo savezu BiH zabranjuje da prema Hebibima ubuduće poduzima radnje kojima bi se oni uznemiravali ili bili diskriminisani na isti ili istovrstan način.

Također, utvrđeno je da se Karimu i Mustafi Hebibu isplati novčana naknada sa zakonskom zateznom kamatom, te da plati troškove parničnog postupka.

– Najveća sudska presuda u bh. sportu. Sigurno jedna od najznačajnijih, ne samo u BiH nego i u regionu – rekao je u uvodnom obraćanju Karim Hebib.

Dosljedan izraz vladavine prava u BiH

Uz Hebiba je danas bio advokat Alen Nakić koji se obratio predstavnicima medija.

– Ova presuda predstavlja dosljedan izraz vladavine prava u Bosni i Hercegovini. ovo je veoma bitna presuda za naš sport jer su se sportisti digli protiv saveza čiji su članovi, a koji ih je diskriminisao. Sud je utvrdio da su sportisti žrtve nezakonitog postupanja Džudo saveza BiH i njegovih organa koji su učestvovali u donošenju tih odluka.

Neki su se smijali kada je Hebib krenuo u borbu s Džudo savezom BiH. Mi se nismo bojali nijednog momenta jer smo vjerovali u institucije sistema i vladavinu prava. Očekivali smo glas razuma od saveza, ali savez je činio sve da nas osujete i onemoguće – izjavio je Nakić.

Presuda Općinskog suda u Sarajevu. E. Ćosić

Nakon advokata Nakića ponovo je riječ uzeo Hebib koji je bio konkretniji, a krivce je prozvao imenom i prezimenom.

– U Džudo savezu sve što je rađeno je rađeno po planu i programu koji je vodio Branislav Crnogorac. Ovo nije prvi put da sportisti trpe nepravdu, a mi smo odlučili tome stati u kraj. Naš je cilj da Crnogorac bude obilježen zbog svojih nedjela, baš onako kao što radi cijeli život.

Uz dužno poštovanje na rezultate u proteklih 30 godina, mislim da se vješto skrivao pod plaštom tih rezultata koji su se promovisali nerijetko onakvim kakvi zapravo i nisu.

Crnogorac nije mogao raditi sam

Naravno, Crnogorac sve ovo nije mogao raditi sam, u sve je uvukao Olimpijski komitet BiH. No, ni Olimpijski komitet BiH nije zgrada, svi oni imaju imena i prezimena. To su Izet Rađo, Milenko Mućibabić, Said Fazlagić… Organi i komisije su dali dokument podrške Džudo savezu na osnovu poznanstva sa Crnogorcem – izjavio je Hebib.

Hebib je, govoreći o odnosu i diskriminaciji prema sportistima, postavio pitanje: “Da li je moguće da 30 godina nemamo olimpijsku medalju?”

– Jesmo li se zapitali to? Također, imamo malo svjetskih i evropskih medalja. Ne govori to o našoj djeci, ni o novcu, već sistemu, ljudima koji su na pozicijama, ljudima koji su sami sebi svrha, koji vrše samopromociju na štetu djece.

Crnogorcu ne odgovara sistem, već da sve bude svedeno na jednog ili dva takmičara. Želim da drugi obespravljeni ljudi vide da pojedinac može pobijediti sistem. Šta god nekome treba, neka mi se obrati, sve što mogu pomoći, pomoći ću.

Crnogorcu je utvrđena diskriminacija prema sportistima, a on sjedi u instituciji koja zagovara duh olimpizma. On treba iz moralnih razloga podnijeti ostavke na sve funkcije koje obavlja, a to su član Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta BiH, član upravnog odbora Džudo saveza BiH, predsjednik Džudo saveza FBiH, predsjednik Balkanske Džudo federacije, predsjednik Sportskog saveza u BiH, zatim funkcija u svim komisijama, sportskim savezima, sportskim funkcijama u BiH i inostranstvu, te svim političkim i društvenim pozicijama i članstvima u kojima participira – poručio je Karim Hebib na press konferenciji.

