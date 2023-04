Velibor Pudar, otac najbolje bh. plivačice otvorio dušu: “Lanu su zvali iz 15 država da pliva za njih, ali ona je ostala ovdje”

Aktuelni trener golmana GOŠK-a je dao svoj komentar o prvim utakmicama Zmajeva u kvalifikacijama za EURO protiv Islanda i Slovačke, prenosi Press.

“Utakmica protiv Islanda mi je dala neku nadu. Trenutno su u reprezentaciji većinom mladi momci. Nažalost, protiv Slovačke smo odigrali loše poluvrijeme. Stvarno ne znam šta se desilo u tih nekoliko dana.

U prvom poluvremenu u Slovačkoj nismo imali ni kilzeći start. Nekako je igra bezvoljna. Ipak, mladi su to momci i to se jednostavno dešava u fudbalu. Nije vaš dan i to je to.

Mnogo nam je nedostajao jedan iskusan igrač u veznom redu poput Pjanića. Nažalost, kod nas nema sredine. Treneri i igrači se dižu do nebesa kada pobijede, a kada izgube onda ne valja ništa. To je sport i pobjede i porazi su sastavni dio igre. Samo treba izvući pouke iz tih poraza. Mislim da imamo velike šanse da odemo na EURO.”

Ispričao je i zanimljivu anegdotu o legendarnom Ivici Osimu.

“To je bila 2012. godine. Emira Tufeka i mene je Salem Halilhodžić odveo u Saudijsku Arabiju, tačnije u Al-Ittihad. Vahid Halilhodžić je tada bio trener nekoliko mjeseci, a onda je Salem stigao i ostao tu četiri do pet godina. Oni su tražili golmana i mnogo je biografija stiglo za tu poziciju.

Tada su iz azijske fudbalske federacije stigli da vide kakvi su uslovi i da se dobije licenca za azijsku Ligu Šampiona. Mi smo imali neke probleme. Došla je komisija u kojoj je bilo pet ljudi. Ulaze u zgradu, a mi smo na spratu imali trenersku kancelariju.

Ušla su tri čovjeka, a jedan je mene pitao kako se zovem, na kojoj poziciji radim i odakle sam. Ja kažem da sam iz Bosne i Hercegovine. On mi kaže da li znam Ivicu Osima. Ja mu kažem da ga znam, ali da je moj šef Salem Halilhodžić završio školu s njim i da je dobar prijatelj s njim. Salem je to potvrdio. Delegacija je bila iz Japana, Južne Koreje iz Australije.

Oni su tada rekli da ko zna Ivicu Osima i ko je završio školu s njim onda i zna raditi posao. Zadržali su se pet minuta i sve je bilo gotovo. Ivica Osim je čovjek koji je bio 20 godina ispred svog vremena.”

Pudar je i otkrio kako je njegova kćerka Lana počela da se bavi plivanjem.

“Lana je slučajno počela plivati. Ja sam 2011. godine stigao iz Saudijske Arabije na odmor početkom juna. Šetao sam jedno jutro sa Lanom i pitao je da li bi voljela da je upišem u školu plivanja da nauči plivati. Ona je kazala da bi. Tada sam je odveo da uči plivati, a nakon trećeg njenog dolaska na plivanje iz kluba su mi rekli da želi da ostane kod njih.

Ona je u to vrijeme imala pet godina. Vremenom je završila školu, išla na treninge i na prvom takmičenju u Sarajevu je osvojila medalju. Nakon toga je u Banjoj Luci na jednom mitingu bila najmlađa i osvojila pet – šest medalja”, rekao je Velibor Pudar i otkrio da je Lana imala ponude da pliva za druge države još kad je išla u osnovnu školu:

“Nikada nisam pomislio da Lana ide da pliva za neku drugu državu. Mislim da je 10,12 ili 15 država zvalo da pliva za njih. Bilo je mnogo ponuda, ali Lana je ostala ovdje da pliva za Bosnu i Hercegovinu. Kada je imala te ponude ona je bila osnovna škola. Mogla je ići gdje je god htjela. Ona ima i ovdje vrhunske rezultate, samo joj treba mali vjetar u leđa.

Prije su govorili za Lanu – vidi je Velina kćerka. Sada govore – vidite ono je Lanin tata. E to je veliki uspjeh u životu. Srce je ovoliko kada to doživite.”

U nastavku pogledajte kompletno gostovanje Velibora Pudara kod Sabahudina Topalbećirevića Bahe.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari