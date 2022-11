Evo kada će se Lana Pudar useliti u poklonjeni stan

Pudar je svečano dočekana u Mostaru, a ceremoniji su prisustvovali političari iz cijele BiH, ali i brojni građani. Tom prilikom, gradonačelnik Mostara Mario Kordić uručio je Lani ključeve stana.

– Znamo da iza Lane stoji dosta toga, mnogo odricanja, truda… Ističem zajednički cilj i zajednički trud svih aktera. Ovo je u Mostaru čudo, kao mnogih čuda – poručio je tada Kordić. prneosi “Novi“.

Od tada je prošlo više od tri mjeseca. Na pauzi današnje sjednice Gradskog vijeća, Kordić je poručio da ono što su obećali sada završavaju.

– U vezi priče oko stana Lani Pudar vidimo kroz medije da se nešto dešava, znači, ono što smo obećali sada završavamo. To zahtijeva proceduru, gradonačelnik nije taj koji može dati ili pokloniti stan, ali može najaviti. Tada je to i najavljeno kao jedna gesta zbog njenog međunarodnog uspjeha i sada smo u proceduri da to i završimo – rekao je Kordić, prenosi Avaz

Facebook komentari