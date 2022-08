Iranski Hulk debitovao u ringu i dobio žestoke batine, fanovi ga ismijavaju

Na kraju je uvjerljivu pobjedu odnio Bakitovič, inače poznat kao Kazahstanska gorila.

Borci su borili u potkošuljama, ali ni to nije pomoglo Hulku da sakrije svoje fizičko stanje pa je već nakon minute borbe pozvao time-out, piše Klix.

Somebody please pay Iranian Hulk to never step foot inside a boxing ring again pic.twitter.com/Ip3IH4wiyc

— Bowls,Beers,Brawls (@Bowl_Beer_Brawl) July 31, 2022