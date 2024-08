Lana Pudar: “Bila sam spremna kao nikad u životu, očekivala sam medalju, a onda…”

Od najbolje bh. plivačice svih vremena Lane Pudar očekivanja na ovoj Olimpijadi su bila velika.

Ipak, ona je u disciplini 200 metara delfin ostala bez finala, no budućnost je tek pred njom. Mlada Mostarka ima svega 18 godina.

Ona je poslije trke bila utučena, ali je nakon poziva novinara Telegrafa u miks zoni bila spremna da podijeli utiske sa Olimpijskih igara i svog nastupa na “Defans areni”.

Priznala je da je razočarana i da je očekivala bolje rezultate i smatra da je spremna za medalju, ali da ne može da objasni šta se desilo.

– Jako me boli. Iskreno, ne znam zašto je to tako. Trenirala sam bolje nego ikad u životu. I spremna sam bolje nego ikad. Ali, mislim, to su Olimpijske igre. Ne osjećam se ni baš najbolje, ali neću da tražim neki izgovor, Jer, ne znam da li je išta ili je to samo u mojoj glavi. Ovo je najveća manifestacija na svijetu, zaista je drugačije nego na bilo kojem Svjetskom ili Evropskom prvenstvu – bili su prvi utisci Lane Pudar.

Veliki broj navijača

Upitali su je i koliko je trema uticala na njen nastup.

– Vjerovatno je uticala, naravno da je bilo treme. Više nego ikad. Jer, kao što sam rekla, ovo je najveća manifestacija. Zaista je drugačije, publika je nikad glasnija, nikad veći broj navijača nije bio na bazenu, tako da je stvarno drugačiji doživljaj – objasnila je Lana i opisala kako je ta buka u areni, koja je zapravo prepravljena u bazen umjesto stadiona za ragbi.

– To može biti velika motivacija, ali isto tako može biti i dodatni pritisak i može da stvara veću tremu. Na primjer, prvu trku koju sam plivala na 100 metara delfin, zaista me iznenadio ovoliki broj gledalaca. Znala sam da su rasprodate karte, ali nekako nisam baš ovako zamišljala, tako da me zaista iznenadilo. Sada sam već bila spremna na to, ali svakako da je posebno, iskreno treba doživjeti ovo.

Pitali su je koliko je pritisak uticao na nju i očekivanja čitave zemlje da može da dođe do medalje.

– Moguće, zaista spremala sam se za medalju i mislim da sam spremna za medalju. Samo, jedna je stvar na treningu, kada sam sama sa svojim trenerom i klupskim kolegama, i druga je stvar izaći ovdje među sve Amerikanke, Kanađanke, Kineskinje… i sve druge vrhunske plivačice, najbolje na svijetu.

Na pitanje šta je potrebno da zemlje iz našeg regiona dobiju više vrhunskih plivača i plivačica, ona ističe:

– U svakom slučaju je sistem. Mi, na primjer, u Bosni i Hercegovini nemamo ni dovoljno bazena, infrastruktura također, treba više ulagati u trenerski kadar. Ja vjerujem u naše podneblje, koje je vrlo talentovano. Evo ja sam jedan primjer, imamo još Andreja Barnu, imamo Janu Pavalić i druge plivače u regionu, koji su zaista vrhunski i koji pokazuju da se može napraviti nešto iz naših uslova i iz našeg okruženja, ali to su sve izuzeci. Potreban je sistem da bi se veća masa dizala u seniorima, takođe naša djeca vrlo rano prestaju da treniraju plivanje, jer nemaju ni stipendija, nemaju ništa što će ih gurati da ostanu duže u sportu – istakla je Lana i naglašava da se plivači iz regiona na svim takmičenjima druže i pružaju podršku jedno drugom.

– Naravno, mi se uvijek na takmičenjima družimo, pružamo podršku jedno drugom, tu smo jedni za druge, tako da zaista imamo jedan lijep i zdrav odnos – istakla je Lana.

Olimpijsko selo

Opisala je i kakav joj je doživljaj iz Olimpijskog sela.

– Na početku je krenulo vrlo klimavo, jer je bila ludnica oko prijevoza, hrane nije bilo dovoljno, bilo su ogromne gužve na obracima, ali sada se već ustalilo i meni se jako sviđa Olimpijsko selo, mnogo mi je ljepše nego u Tokiju prije tri godine, a bazen je, kao što sam rekla, najbolja atmosfera i najbolji bazen na kojem sam ikada plivala, tako da sada mi je jako dobro.

Lana Pudar je otkrila i planove za nastavak karijere te rekla da li vjeruje u medalju iz trećeg pokušaja za četiri godine.

– Naravno, to je uvijek cilj. Prvo, dobar i kvalitetan odmor, jer zaista posljednje tri godine su bile takve da sam imala nenormalan tempo, išla sam na sva moguća, i juniorska i seniorska takmičenja, konstantne pripreme, tako da sada ću imati jedan dobar odmor, do kraja godine neću više nastupati, neću nastupati na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti u decembru, kako bih se što bolje odmorila i psihički i fizički i kako bih se pripremila za neke naredne izazove koji slede – zaključila je Lana Pudar u razgovoru za Telegraf

