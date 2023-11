Legendarni košarkaš madridskog Reala Serhio Ljulj: Musa je fenomen, Kinđe je jedan od najvećih ikada

S vremena na vrijeme u evropskoj košarci se pojave specijalni igrači, oni koji pariraju svjetskim zvijezdama i koji su uvijek spremni od ničega da naprave nešto, kao pravi košarkaški alhemičari. U posljednjoj deceniji tu ulogu imao je legendarni bek španske reprezentacije i madridskog Reala Serhio Ljulj (Sergio Llull). Osvajač skoro pa svih titula na klupskom i reprezentativnom nivou, u veteranskim igračkim godinama prihvatio je novu ulogu.

Ipak, u trenucima kada to niko nije očekivao Ljulj po ko zna koji put donosi prevagu „Kraljevima“, a nigdje očitije nije bilo nego u plej-ofu Eurolige. Pokrenuo je povratak protiv Partizana u četvrtfinalu i historijski preokret sa 0:2, a onda je došao na red i šut za pobjedu u finalu protiv Olimpijakosa, uprkos tome što i nije igrao na svom nivou i što do tog momenta nije imao niti jedan postignut poen.

Ljulj je sada ekskluzivno govorio za „Dnevni avaz“ o veličanstvenoj karijeri, incidentu s Kevinom Panterom (Punter), zvijezdi današnjice Džananu Musi i velikanima bh. košarke.

Prvi u historiji

Tim je prošle godine krenuo odlično, a onda naglo pao. Druga utakmice četvrtfinala Eurolige je bila ključna. Da li smatrate da je timu pomoglo da bude „na konopcima“, ali da se i dalje bori?

– Vjerujem da je tim imao odličnu sezonu. Istina je da smo bili „na konopcima“ protiv Partizana. Izgubili smo prve dvije utakmice na domaćem parketu, ali ovaj tim je pokazao da u teškim situacijama podignemo nivo i uspjeli smo preokrenuti seriju. Uspjeli smo nešto što niko nije do sad. Onda smo se na Final Fouru dva puta vratili iz zaostatka protiv jakih ekipa poput Barcelone i Olimpijakosa i osigurali pobjedu.

Sada možete hladne glave govoriti o incidentu s Panterom. Šta vam je prolazilo kroz glavu kada se to desilo i šta mislite o svemu sada kada je prošlo?

– Imam veliko poštovanje za Pantera, on je nevjerovatan igrač. Kao što sam rekao i tad, ovo su stvari koje se ne bi trebale dešavati na košarkaškim terenima. Svima nam je žao zbog toga što se desilo i nadam se da se više nikad neće ponoviti. To su momenti visoke tenzije i, nažalost, dešavaju se. Sada je to sve u prošlosti.

Sada ste prvaci Evrope i sezona je počela odlično. Šta očekujete od ekipe ove godine?

– Cilj Real Madrida je uvijek da dođemo na Final Four i da se takmičimo za osvajanje. Ove godine neće biti ništa drugačije. Počeli smo dobro i imamo prednost što se poznajemo iz prošle godine, plus dodali smo još jednog igrača sjajnog igrača, Fakunda Kampaca (Facundo Campazzo), koji je već bio ovdje i zna kako stvari funkcionišu. Tim je u odličnoj formi i moramo nastaviti tako.

Tajne majstora

Koja je tajna igranja na tako visokom nivou i u tvojim veteranskim godinama?

– Ključ je u entuzijazmu da igram košarku iz godine u godinu. To je nešto što volim i, sve dok mi tijelo bude dozvoljavalo, nastavljat ću da pomažem svojoj ekipi na bilo koji način.

Pogodili ste neke od najvećih šuteva u historiji evropske košarke. Odakle dolazi ta hrabrost i da li imate najdraži?

– Promašio sam ih puno, ali i pogodio, što, gledajući trenutke u kojima se dešavaju, ih čini veoma važnim i spektakularnim. Kada bih morao izabrati najdraži, bio bi to prošlogodišnji kojim smo osvojili Euroligu. To je nešto o čemu svaki igrač sanja. Nevjerovatan je to moment i to je nešto što ću uvijek čuvati.

Nikad niste otišli u NBA, iako ste imali brojne ponude. Žalite li zbog toga?

– Ne žalim, stvarno ne žalim. Na mjestu sam gdje želim biti, kao što sam rekao već mnogo puta. Igrati za Real je bio moj san i to je san koji ću nastaviti ispunjavati. Ovo su odluke koje morate napraviti u svojoj karijeri. U to vrijeme, Hjuston je napravio odličnu ponudu, ali sam odlučio ostati ovdje, ostati kući i zauvijek ću biti zahvalan Hjuston Roketsima za razumijevanje moje odluke i ne stavljanje nikakvog pritiska na mene.

Igrate sa Džananom Musom već godinu dana, šta mislite o njemu kao igraču?

On je fenomen, odličan momak za imati u svlačionici, timski igrač i on je taj koji pravi da sve „teče“. Veoma je talentovan na terenu i to svi vidimo. Još uvijek je mlad i ima prostora za napredak, ali on posjeduje sve kvalitete da postane velikan i ostavi trag u Real Madridu.

Može li on postati lider nove generacije u Realu?

Moguće je, ima karakter i potencijal za to. Vrijeme će pokazati da li će ostati ovdje mnogo godina i nastaviti pomagati timu da pobjeđuje i osvaja nove titule. Volio bih podsjetiti navijače u Bosni i Hercegovini da smo veoma sretni što sada imamo Džanana u našem timu. U Madridu se još uvijek svi rado sjete Mirze Delibašića, jednog od najvećih ikad.

