Nurkića na predstavljanju pitali za razliku između BiH i Amerike: “To do danas ne razumijem”

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić prošle sedmice je postao novi košarkaš Finiks Sansa.

Nurkića su na zvaničnom predstavljanju pitali za razlike između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

– Zašto svi imaju toliko oružja? To do danas ne razumijem. Djeca bi trebala biti sigurna u školama. Lično mislim da čak i kad se lažno oružje pojavljuje na društvenim mrežama, kod djece u školi, to je loše.

Ne možeš kontrolirati sve na društvenim mrežama, ali ako ćemo djeci osiguravati bolju budućnost, ona mora biti bez oružja.

Svi ovi ratovi koji se odvijaju po svijetu nisu dobri ni za koga, a pogotovo ljude koji ih proživljavaju i koji bez razloga gube živote. Rat ne donosi ništa dobro, samo tugu i slomljena srca. I Amerika i cijeli svijet bit će bolji za djecu s pozitivnijim stvarima – rekao je Nurkić koji će u novom klubu nositi dres s brojem 20.

On se rodio 1994. dok je trajao rat u našoj domovini. U NBA je od 2014. godine kada je stigao u Denver. Prije dolaska u Finiks proveo je šest godina u Portlandu.

