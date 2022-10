Katar očekuje milion posjetitelja tokom Mundijala: Vlada zbog toga uvela posebne mjere za zaposlene i školarce

Posljednje pripreme traju za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će se održati od 20. novembra do 18. decembra u Kataru. Vlada ove zemlje je zbog smanjivanja rizika od gužvi zbog dolaska brojnih navijača.

Tako će zaposlenici javnog sektora u Kataru raditi samo u terminu između 7:00 i 11:00 sati, a 80 posto njih će imati rad na daljinu od 1. novembra do 19. decembra.

– Sigurnosni i zdravstveni sektor, kao ni privatne kompanije ne spadaju pod tu mjeru – rekao je Mohamed bin Nuvajmi Al Hajri (Mohammed bin Nuwaymi Al Hajri), glasnogovornik Vladine službe za komunikacije.

Nova mjera Vlade se odnosi se i na škole, pa će javne i privatne škole od 1. do 17. novembra biti otvorene samo između 7:00 i 12 sati, a i školarci će ranije na praznike.

Katar očekuje više od milion posjetitelja tokom Mundijala na kojem, nažalost, neće biti selekcije Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo otvara se susretom domaćina Katara i reprezentacije Ekvadora, piše Avaz.

The Official Spokesman for the Government Communications Office Dr. Mohammed bin Nuwaymi Al Hajri announced the details of the Cabinet’s decisions regarding the work system in government agencies, educational institutions during the FIFA World Cup.https://t.co/OxkO8tKoUU pic.twitter.com/7tK3MwtaW5

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) October 5, 2022