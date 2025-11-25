Dubai dopušta reprezentaciji Srbije, ali ne i BiH

Pred početak kvalifikacija za FIBA Mundobasket najveća tema je koje će igrače klubovi iz Evrolige ustupiti reprezentacijama. Sa istim problemom suočio se i selektor BiH, Dario Đerđa.

Đerđa je ostao bez trojice ključnih igrača nakon što je klub iz Dubaija odbio da ih pusti, što je izazvalo burne reakcije u bh. javnosti. Iz Košarkaškog saveza BiH ranije su poručili da će pomno pratiti hoće li Dubai omogućiti nastup drugim svojim igračima za njihove reprezentacije — što se upravo desilo u slučaju Dangubića i Srbije,piše Vijesti

BiH i Srbija će se susresti 30. novembra u Sarajevu, a obje selekcije će biti oslabljene u odnosu na sastave koje su imale na ovogodišnjem Eurobasketu.

Prije duela sa Srbijom, Zmajevi će u četvrtak 27. novembra gostovati selekciji Turske.

