Dubai dopušta reprezentaciji Srbije, ali ne i BiH

Objavljeno prije 47 minuta

Košarkaški klub Dubai odbio je da pusti Džanana Musu, Kenana Kamenjaša i Kostu Kondića u reprezentaciju Bosne i Hercegovine na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, dok je istovremeno dozvolio Nemanji Dangubiću da se priključi nacionalnom timu Srbije.

Pred početak kvalifikacija za FIBA Mundobasket najveća tema je koje će igrače klubovi iz Evrolige ustupiti reprezentacijama. Sa istim problemom suočio se i selektor BiH, Dario Đerđa.

Đerđa je ostao bez trojice ključnih igrača nakon što je klub iz Dubaija odbio da ih pusti, što je izazvalo burne reakcije u bh. javnosti. Iz Košarkaškog saveza BiH ranije su poručili da će pomno pratiti hoće li Dubai omogućiti nastup drugim svojim igračima za njihove reprezentacije — što se upravo desilo u slučaju Dangubića i Srbije,piše Vijesti

BiH i Srbija će se susresti 30. novembra u Sarajevu, a obje selekcije će biti oslabljene u odnosu na sastave koje su imale na ovogodišnjem Eurobasketu.

Prije duela sa Srbijom, Zmajevi će u četvrtak 27. novembra gostovati selekciji Turske.


