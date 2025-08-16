Nakon pobjede Zmajeva dvoranom se orilo “Volim te Bosno”

Navijači su bodrili tim od prve sekunde, a energija sa tribina očigledno je dodatno motivisala košarkaše. Dvorana u Limassolu bila je ispunjena bh. zastavama, pjesmom i skandiranjem.

Posebno lijep trenutak bio je kada su igrači zajedno s publikom proslavili prvu pobjedu na ovogodišnjem eurobasketu.Čak i nakon što je Kipar u trećoj četvrtini pokušao ugroziti rezultat, atmosfera u dvorani nije pala – navijači su glasno bodrili, a igrači su se pribrali i mirno završili mečPodsjetimo, BiH je meč otvorila serijom 10:0, a prednost je održavana do kraja – konačni rezultat 91:64. Najefikasniji strijelac bio je Nurkić sa 18 poena.

Naredni meč BiH igra 30. augusta protiv Španije od 20:30 sati, a nakon ovakvog početka jasno je da navijači neće prestati bodriti svoj tim ni u narednim utakmicama,pišu Vijesti

