Košarka

Zmajevi spremni za Belgiju: Fokus na odbrani pred Eurobasket

4.0K  
Objavljeno prije 41 minuta

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je s pripremama za predstojeći Eurobasket, koji će biti održan od 27. augusta do 14. septembra, a medijima se ovim povodom obratio reprezentativac Aleksandar Lazić.

Lazić, miljenik bh. navijača i trenutno jedan od najistaknutijih igrača u ekipi, svojom formom impresionira i selektora Adisa Bećiragića, što je potvrdio nakon pripremnog susreta protiv Crne Gore u Skenderiji (90:102).

“Poslije susreta s Crnom Gorom uradili smo detaljnu analizu i nastavili sa planom priprema. Sada nas očekuje turnir u Belgiji, koji je izuzetno važan kako bismo provjerili jesmo li napredovali i ispravili uočene greške, posebno u odbrani”, izjavio je Lazić,piše Vijesti

Na belgijskom turniru, bh. košarkaši će 16. augusta odmjeriti snage s Velikom Britanijom, dok ih dan kasnije očekuje duel protiv domaćina.

Prvu utakmicu na Eurobasketu “Zmajevi” će odigrati 28. augusta protiv Kipra, domaćina grupne faze.

U istoj grupi nalaze se i selekcije Španije, Grčke, Italije i Gruzije.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh