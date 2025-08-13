Zmajevi spremni za Belgiju: Fokus na odbrani pred Eurobasket

Lazić, miljenik bh. navijača i trenutno jedan od najistaknutijih igrača u ekipi, svojom formom impresionira i selektora Adisa Bećiragića, što je potvrdio nakon pripremnog susreta protiv Crne Gore u Skenderiji (90:102).

“Poslije susreta s Crnom Gorom uradili smo detaljnu analizu i nastavili sa planom priprema. Sada nas očekuje turnir u Belgiji, koji je izuzetno važan kako bismo provjerili jesmo li napredovali i ispravili uočene greške, posebno u odbrani”, izjavio je Lazić,piše Vijesti

Na belgijskom turniru, bh. košarkaši će 16. augusta odmjeriti snage s Velikom Britanijom, dok ih dan kasnije očekuje duel protiv domaćina.

Prvu utakmicu na Eurobasketu “Zmajevi” će odigrati 28. augusta protiv Kipra, domaćina grupne faze.

U istoj grupi nalaze se i selekcije Španije, Grčke, Italije i Gruzije.

Facebook komentari