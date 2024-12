Oglasila se bivša supruga tragično nastradalog košarkaša: “Živjela sam u paklu”

Nekadašnji latvijski reprezentativac i euroligaški igrač je, po pisanju ruskih medija, oduzeo sebi život.

Često je imao depresivne objave i komentarisao joj fotografije na društvenim mrežama.

Par se zvanično razveo 9. decembra, ali su nastavili da komuniciraju. Bili su u braku četiri godine, a upoznali su se tokom 2019. godine.

Nakon tragedije se oglasila i Ana.

“Cijeli život nisam razumjela kako ljudi kojima se ovo dešava u životu mogu snimati priče. Međutim, sada vas zaista mnogo molim. Molim vas. Imam dijete, malo je, ne bi trebalo da zna ništa o ovome. Ne zamišljajte kako sam posljednjih godina živjela u paklu, samo moram spasiti svoje dijete od ovih informacija”, kazala je Sedokova na Instagramu, prenosi N1.

